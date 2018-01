Napoli. “Home-Gallery Mugnolo”. Ultime opere di Maria Pia Daidone con Carmen Novaco e Alfredo Celli.

Tweet on Twitter

Articolo di Maria Carla Tartarone – Nella home-gallery Mugnolo le ultime opere di Maria Pia Daidone con Carmen Novaco e Alfredo Celli.

Maria Pia Daidone nota già dalla fine degli anni novanta come pittrice e scultrice di oggetti cartacei si espresse, dopo una prima mostra di immagini nel cortile del Palazzo Serra di Cassano “Dame di Palazzo”, tele su carta, con immagini alludenti all’infanzia, “I Birilli” e con uccellini colorati, alludenti ai voli della fantasia, e all’amore per la natura, dal 2002 al 2006.

Particolare fu “Zoophantasy”, la mostra al Museo Zoologico del 2008.

Poco dopo l’artista prese a creare le valigie, oggetti concreti e voluminosi racchiudenti personali ricordi, che ancor oggi ama comporre, allusivi di una vita fantastica e segreta.

In un secondo momento, il materiale cambia, la carta diventa cartone, si moltiplica in più strati l’artista si addentra nello studio di altri materiali, accostandosi sempre più concretamente all’ imitazione dei metalli e lo vediamo al PAN nel 2011 in “Oronerorame”.

Offre, poi, altre numerose dimostrazioni della sua ricerca: al “Padiglione Italia” della Biennale di Venezia, curata da Vittorio Sgarbi, nel Palazzo degli Alessandri, a Viterbo nel 2011.

Nel 2012 a Roma partecipa alla mostra al Lavatoio Contumaciale nella Collettiva “Eduardo Palumbo e gli amici”; poi presenta la personale “Rossorame”, nello studio “Arte Fuori Centro” a Roma, ancora nel 2012.

Più tardi la vediamo nel 2013-14 a Cantalupo del Sannio, in Molise, nella Collettiva “Radici e Novità”.

A Benevento, nel 2014, giunge ad esporre i “Mantelli”, composti con molteplici sottili lamine di rame unite morbidamente tra loro, brillanti nei molteplici toni del prezioso metallo.

Negli ultimi anni altre mostre hanno diffuso le opere della Daidone: nel 2017, all’Istituto Francese “Le Grenoble”, abbiamo ammirato “Cognizioni Misteriche tra Napolì e Parigi” una mostra ispirata alle rispondenze alchemiche tra le due città molto interessante, costruita con l’artista francese Tatiana Chafcouloff, un’artista che si esprime per lo più con la china o in delicato puntinismo dai colori tenui; della Daidone si sono rivisti gli scultorei uccellini poggiati su libri, strutture di cartone metallizzate.

La mostra è stata poi ripetuta nello stesso anno nella Sala delle Carceri di Castel dell’Ovo, destando nuovamente notevole attenzione ad entrambe le artiste, con altro titolo ”I Misteri di Napoli e Parigi”.

In Maria Pia Daidone si denota una continua ricerca nel definire la funzione sempre più precisa e raffinata dei materiali, che oggi l’artista utilizza con maggior audacia avvicinandosi alla vera e propria scultura dei metalli, come è avvenuto nella mostra di “Casa Mugnolo”, “Sensibili Intese”, dove l’artista, tra l’altro, ha realizzato una nuova grande scultura, utilizzando strutture modulari assemblabili in materiale dorato: grandi ali fantastiche, aggrappate a una parete, pronte al volo.

Con lei è stata in mostra un’altra interessante scultrice, Carmen Novaco amante del metallo, l’acciaio lucido e opaco insieme, che utilizza in sculture raffinate, modernissimi quadri e oggetti decorativi.

Con loro l’architetto-artista Alfredo Celli, che, partendo dalle sue conoscenze di architetto, elabora forme interessanti con materiali elementari in sagome morbide.

La mostra è stata curata da Maurizio Vitiello con la gentile accoglienza della fotografa, direttrice della home-gallery, Lucia Mugnolo.

Maria Carla Tartarone