Arzano. Tanti cuori colorati per l’ultimo viaggio di Ciro Ascione. Piazza e chiesa gremite. La lettera della sorella

Domenica di lutto e lacrime. E di incenso. E di fiori bianchi e palloncini colorati a bucare e punteggiare un sorprendente cielo blu cobalto. Ma soprattutto domenica di un angosciante senso dell’addio. Quello di Ciro Ascione, il sedicenne di Arzano, morto sabato scorso dopo essere caduto dal predellino del treno locale sul quale era salito senza riuscire a entrare per raggiungere Casoria, dove lo aspettava il papà. Un ragazzo, un figlio che non tornerà mai più a casa sua. Ieri si è celebrato il rito funebre, nella parrocchia di Sant’Agrippino, completamente occupata da almeno trecento persone, mentre quasi in mille hanno testimoniato l’affetto e il dolore con la loro presenza, che ha riempio quasi tutta Piazza Cimmino, la grande agorà di Arzano. L’intera città è sconvolta da questo lutto, anche la squadra di calcio ha voluto dedicare la sua vittoria di ieri mattina al ragazzo. E alle 13, quando è arrivata la bara bianca, Arzano si è ammutolita, in un moto di dolore sincero, discreto e avvolgente. Dietro il feretro Martina, la sorella diciassettenne del povero ragazzo, stretta, quasi protetta dall’abbraccio di mamma Maria e papà Salvatore, che in un gesto di estrema delicatezza ha poggiato una mano sulla bara, quasi a rassicurare il suo Ciro nel momento più terribile della vita della sua famiglia. E per più di un’ora una ininterrotta fila di persone, disciplinate con molta discrezione dai volontari della Croce Rossa e da quelli della Protezione Civile, ha abbracciato, confortato e diviso le lacrime con i genitori di Ciro, la sorellina e gli altri familiari del sedicenne. A lungo è rimasta con Martina il sindaco di Arzano, Fiorella Esposito. Seduti immediatamente dietro la scanno dei genitori, gli amici di scuola di Ciro, pallidi, visibilmente emozionati, con gli occhi fissi su quella bara bianca, così assurda e lontana dai loro pensieri. Il tocco della campanella ad annunciare l’inizio della messa ha spento anche il lieve brusio tra le navate, facendo calare un pesante silenzio. A celebrare il rito funebre don Raffaele D’Onofrio (parroco di Sant’Agrippino), don Alessandro Overa (parroco della chiesa del Sacro Cuore) e don Luca (prete birmano da anni ad Arzano).Toccante e fatta di parole che sono arrivare dritte al cuore l’omelia di questa «difficile» messa, affidata a don Alessandro Overa. «Se noi preti – ha detto don Alessandro – potessimo realizzare quanto appena letto nel passo del Vangelo (Gesù resuscita un bambino), daremmo a chi ha perso un caro una felicità immensa. Purtroppo non è così. E non voglio nemmeno dire che Ciro è ora nel cuore di Dio. Sarebbe un dire scontato. La morte di Ciro è una realtà incomprensibile per tutti noi e non ci sono parole da dire e nemmeno sensi di colpa da subìre. Dobbiamo pregare il Dio nostro della speranza. Quella speranza che ci deve far dire che non tutto è perduto, quella che ci emoziona, magari incrociando uno sguardo che assomigli a quello del nostro Ciro. Dobbiamo avere la speranza anche di sorridere, di vivere la presenza di Ciro ogni santo giorno, sapendo così che lui è davvero nella luce di Dio». Al termine del rito religioso Martina è salita sull’altare, tormentando un foglio di carta. Guance e occhi rossi per il sommesso pianto, ma voce ferma quando ha letto un commovente ricordo della sua vita con Ciro. «A te angelo mio, mio speciale fratello, mio coccolone. Abbiamo vissuto insieme troppo poco, e non è giusto. Con te è andata via la metà della mia vita. Dico con orgoglio che eravamo inseparabili, come il giorno e la notte, i sui dolori erano miei, le mie paure le sue. Sei andato via troppo presto, ma giuro davanti a tutti e in chiesa che non passerà giorno senza che io ti dedichi ogni attimo della mia giornata». Appoggiata su un mare di mani, la bara sorretta dal papà e da uno zio ha attraversato tutta la navata centrale. Poi, in un silenzio irreale, Ciro Ascione, sedici anni, caduto da un treno dopo sei minuti di terrore e di pensieri che non conosceremo mai, chiuso in una bara bianca ha iniziato davvero l’ultimo viaggio della sua brevissima vita. (Marco Di Caterino – Il Mattino)