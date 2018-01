🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello, Attilio Massa “Non capisco la lettera di Marcello Aversa”. Lucia Gargiulo non conferma candidatura. Della sua candidatura si era parlato durante l’incontro sulla NASPI , dove c’era anche il consigliere comunale di Sorrento Luigi Prisco, da parte del sindaco Piergiorgio Sagristani, ma a quanto pare non vi è nessuna conferma di una lista PD da parte della Gargiulo, che si sarebbe sentita anche con Gianmichele Orlando e Pollio. Alla fine è bastata una foto e due battute per creare il “caso”. A proposito di “caso” ci ha incuriosito l’intervento di Marcello Aversa su Positanonews, che ha avuto migliaia e migliaia di visite, ed in particolare cosa ne pensasse Attilio Massa, consigliere della maggioranza di Sagristani ed anche cugino dello stesso. “Non capisco la sua lettera”, ci ha riferito. Ma non vi parlate ne vi vedete? “Non ho avuto ancora modo di vederlo”. I riferimenti alla vita politica e sociale della città ci sono, Marcello Aversa poi è un riferimento culturale della Penisola Sorrentina , ci deve essere qualche motivo che lo ha spinto ad intervenire pubblicamente? “Non ne ho idea” Noi pensiamo alla riqualificazione del Borgo di Maiano , idea sulla quale Marcello Aversa puntava molto.. “Il progetto sta andando avanti, ci sono dei tempi tecnici, niente altro. In primavera andremo avanti” E Marcello? “Marcello farà parte del progetto, il suo ruolo è importante”. Dunque per le candidature siamo punto e accapo, si aspetta la certificazione per il Movimento Cinque Stelle che non rilasciano dichiarazioni finchè non vi sarà l’ufficialità, Orlando non dovrebbe ricandidarsi , salvo sorprese, si parla dell’avvocato Pollio, ma anche di lui non vi è certezza, mentre si cerca di trovare un riferimento per le opposizioni a Sagristani che , al momento, viene preso di mira da social e blog, ma non ancora organicamente da nessuna lista . Intanto la riflessione di Marcello Aversa ha avuto una grande eco sui social e molti hanno apprezzato il suo essere diretto, il metterci la faccia, e il nome, senza nascondersi nell’anonimato, che in questa campagna elettorale sembra essere una costante ECCO LA LETTERA DI AVERSA