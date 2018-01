Bitcoin una truffa? Non si capisce molto della criptovaluta, ma meglio non fidarsi

🔊 Ascolta questo articolo

Bitcoin, si parla tanto di questa “criptovaluta” o moneta digitale, ma si dice poco delle tante vicende controverse ed inquietanti. Girano notizie , non verificate, di persone che si sono arricchite, mentre ci sono oggettivamente i problemi e dubbi forti dalla Corea del Sud, terzo paese al mondo che li usa, dove il Governo sta sollevando ampi dubbi, alla Corea del Nord che potrebbe averne riserve a milioni per superare i blocchi a Francia e Israele che storcono il naso, alle variazioni improvvise , come i crolli degli ultimi giorni.

Il Bitcoin (simbolo: ₿; codice: BTC o XBT) è una criptovaluta creata nel 2009 da un anonimo inventore, noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, che sviluppò un’idea da lui stesso presentata su Internet a fine 2008.[1] Per convenzione se il termine Bitcoin è utilizzato con l’iniziale maiuscola si riferisce alla tecnologia e alla rete, mentre se minuscola (bitcoin) si riferisce alla valuta in sé.

Dagli esperti di finanza il Bitcoin non viene classificato come una moneta, ma come un mezzo di scambio altamente volatile. A differenza della maggior parte delle valute tradizionali, Bitcoin non fa uso di un ente centrale né di meccanismi finanziari sofisticati, il valore è determinato unicamente dalla leva domanda e offerta: esso utilizza un database distribuito tra i nodi della rete che tengono traccia delle transazioni, ma sfrutta la crittografia per gestire gli aspetti funzionali, come la generazione di nuova moneta e l’attribuzione della proprietà dei bitcoin.

La rete Bitcoin consente il possesso e il trasferimento anonimo delle monete; i dati necessari a utilizzare i propri bitcoin possono essere salvati su uno o più personal computer o dispositivi elettronici quali smartphone, sotto forma di “portafoglio” digitale, o mantenuti presso terze parti che svolgono funzioni simili a una banca. In ogni caso, i bitcoin possono essere trasferiti attraverso Internet verso chiunque disponga di un “indirizzo bitcoin”. La struttura peer-to-peer della rete Bitcoin e la mancanza di un ente centrale rende impossibile a qualunque autorità, governativa o meno, il blocco dei trasferimenti, il sequestro di bitcoin senza il possesso delle relative chiavi o la svalutazione dovuta all’immissione di nuova moneta.

Bitcoin è una delle prime implementazioni di un concetto definito come criptovaluta, descritto per la prima volta nel 1998 da Wei Dai su una mailing list. Al momento è meglio non fidarsi troppo di questo sistema , spesso chi è più addentro sfrutta altri come una specie di catena.