Positano – Ci lascia a 99 anni Michele Rispoli, è stato prigioniero di guerra in Russia e deportato in Germania

“Per me è stato un grande padre, esempio di uomo onesto e lavoratore Si ha partecipato alla 2 gm. Durante la quale ha conosciuto periodo di prigionia prima con i tedeschi e poi i russi . In Gioventù ha lavorato nell’edilizia e come ciabattino. Poi fino al pensionamento ha lavorato nell ANAS come cantoniere con incarico della manutenzione statale 163 che attraversa Positano” dice Alfredo Rispoli