Maiori: cucciolo di cane abbandonato sulla spiaggia di Cavallo Morto. Capitaneria è sul posto per salvarlo

Un cucciolo di cane è stato avvistato sulla spiaggia di Cavallo Morto, a Maiori. Un diportista di passaggio ha segnalato il cane in quel punto, tentando anche trarlo in salvo, ma il piccolo cane di colore nero è terrorizzato e cerca di trovare invano la via di fuga, provando ad inerpicarsi sulle rocce. Dopo l’avviso su Facebook, numerosi utenti stanno contattando Capitanerie e Vigili del Fuoco per prelevare la bestiola: stando ai commenti degli utenti alcune Capitanerie hanno rifiutato di fare l’intervento, mentre si stanno portando sul posto i Vigili del Fuoco. Sono sul posto è giunta la Capitaneria di Maiori, in attesa di una lancia più piccola per attraccare sulla spiaggia, mentre sono sopraggiunti i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Un veterinario si è recato volontariamente sul posto su richiesta di un ufficiale della capitaneria, mentre si stanno mobilitando anche volontari dell’ENPA. Dopo le incomprensioni con le forze dell’ordine, il cucciolo sarà finalmente in salvo.