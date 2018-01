Che bei peccati di “Pinsa”

🔊 Ascolta questo articolo

Il locale occupa la superficie dell’ex ristorante quasi in porto. Per la verità il proprietario-che non cvuole comparire- M. ci tiene a precisare che dev’essere conosciuto il prodotto. ” che farà il giro del mondo” cominciando da Salerno con le prossime aperture in città vicine e lontane. La caratteristica? Il locale è stato rifatto di sana pianta.Sembra di stare sulla tolda di una nave . Basta guardare di fronte! c’è il porto con il fascino proprio di tutti questi luoghi di mare. Qui Salerno è ancora più bella Oltre alla location esterna ci sono tavoli all’interno. Subito dopo la sala col grande forno. Domatore del forno è un simpatico ragazzo di nome Vincenzo disponibile e aperto alla battuta. Dalla carta del Ristorante salta fuori 1 chicca. Le pizze cioè pinse sono elencate col nome di ciascuna Regione d’Italia.Vengono servite su una specie di tagliere e sono squisite. Raccomando la pizza Emilia Romagna con salsa di pistacchi e mortadella! Il locale è riscaldato. Ottimo il servizio. Molto nuovi i bagni igienicamente lindi e dalla vaga atmosfera orientaleggiante. Abbiamo trovato una famiglia al completo che festeggiava il compleanno del bimbo. Assolutamente da non perdere i dolci! Marilina De Stefano