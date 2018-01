Fratelli d ‘ Italia, Edmondo Cirielli capolista

🔊 Ascolta questo articolo

Si va delineando il quadro delle candidature nel centrodestra. Anche se le maggiori incognite restano in Forza Italia dove, in tanti, pensano che alla fine qualcosa potrebbe cambiare all’ultimo minuto per volere diretto di Silvio Berlusconi.

Ma andiamo con ordine. L’unico partito ad aver completato la squadra di aspiranti parlamentari è Fratelli d’Italia. Nel listino per la Camera è confermato come capolista Edmondo Cirielli, deputato uscente e leader indiscusso del partito in provincia di Salerno; dietro di lui c’è la vice sindaca di Castellabate Luisa Maiuri, fortemente radicata nel Cilento; in terza posizione il capogruppo alla Provincia Giuseppe Fabbricatore, che ha preso il posto del sindaco di Sant’Egidio del Monte Albino Nunzio Carpentieri, il quale ha preferito farsi da parte pur confermando lealtà al partito; al quarto ed ultimo posto troviamo l’avvocato Elena Criscuolo, portavoce di Fdi a Salerno. A guidare la lista del Senato, invece, sarà il presidente regionale Antonio Iannone, seguito da Clotilde Galano, moglie dell’imprenditore e consigliere comunale di Pagani Attilio Tortora; gli ultimi due posti saranno assegnati ad esponenti della provincia di Napoli. Dei sei collegi uninominali, invece, il partito di Giorgia Meloni è riuscito ad ottenerne due: in quello dell’Agro nocerino sarnese scenderà direttamente in campo Cirielli, che dovrà vedersela soprattutto con l’ex presidente di Confindustria Salerno Mauro Maccauro (Pd); in quello di Salerno – che comprende anche Cava, Costiera Amalfitana e Valle dell’Irno – il candidato è Gennaro Esposito, commercialista salernitano ed ex consigliere comunale di Baronissi.

Intanto, con il passare delle ore, diventa sempre più nitido lo scenario dentro Forza Italia. Secondo una prima bozza ufficiale delle liste, infatti, il listino per Palazzo Montecitorio dovrebbe essere composto dalla portavoce dei deputati Mara Carfagna (che sarà candidata anche in un collegio napoletano), dal commissario provinciale del partito Enzo Fasano, dalla docente universitaria di procedura penale Marzia Ferraioli e dal giornalista e storico volto di Fi a Salerno Gigi Casciello. Per il Senato restano alte le quotazioni di Licia Polizio, avvocato di fiducia di Francesca Pascale, mentre è spuntato ancora una volta il nome del patron della Salernitana Claudio Lotito, il quale sarebbe corteggiato sia dai forzisti che dalla quarta gamba centrista. Passiamo ai quattro collegi uninominali per la Camera. Nella Piana del Sele la scelta ricadrà, quasi sicuramente, o sul responsabile provinciale all’organizzazione Lello Ciccone oppure sul sindaco di Pontecagnano Faiano Ernesto Sica; nel Cilento, invece, ci sono ancora dubbi sulla scelta dell’anti-Alfieri: i nomi più accreditati sono quelli dello stesso Ciccone, dell’imprenditore e vice coordinatore provinciale Valentino Di Brizzi e della Ferraioli, la quale guarda anche alla Piana del Sele. Per il Senato – zona sud, in pole position c’è sempre Di Brizzi insieme al sindaco di Castellabate Costabile Spinelli e all’ex sindaco di Montecorvino Pugliano Mimmo Di Giorgio; per l’area-nord Antonio Fasolino (sponsorizzato da Stefano Caldoro) e Pasquale Marrazzo.

Infine, ieri, a Roma, il consigliere regionale Alberico Gambino ha incontrato i vertici di Noi con l’Italia-Udc, ma il suo inserimento nel ruolo di capolista alla Camera dei Deputati non è stato ancora ufficializzato. Il dialogo, comunque, prosegue ininterrotto e l’accordo potrebbe essere chiuso nella giornata di oggi, a poche ore dalla conferenza stampa convocata dall’ex sindaco di Pagani per annunciare il suo addio definitivo a Fdi dopo la mancata candidatura nel collegio al Senato dell’Agro.

Il deputato Guglielmo Vaccaro sarà candidato a Roma in quota «Energie per l’Italia». Roberto Junior Ler, Il Mattino