🔊 Ascolta questo articolo

Lanciafiamme di Renzi nel PD, sterminati gli avversari: fuori Bassolino e la Carloni, ma anche Valiante a Salerno, vicino a lla minoranza. Ne parla Adolfo Pappalardo su Il Mattino , Renzi vuole sterminare le opposizioni interne con il lanciafiamme?

«In Campania non dico che è arrivato (il lanciafiamme, ndr) ma qualche segnale bello lo abbiamo visto. Avremo candidati professionisti della Giustizia», dice ieri sera evocando le candidature di Paolo Siani a Napoli e di Marco Minniti a Salerno. Un modo per arginare le polemiche di chi parla di epurazioni di minoranze (sono fuori gli uscenti Di Lello e la Carloni) in favore di ras locali ormai diventati potentissimi. Riferimenti, nemmeno troppo velati, alla super candidatura di Piero De Luca, nel collegio di Salerno ma anche con il paracadute del proporzionale a Caserta (e sono molti i malumori in Terra di lavoro). «Un risultato che è espressione della credibilità e serietà della proposta unitaria messa in campo grazie all’impegno di amministratori, dirigenti e militanti del territorio», dice De Luca jr aggiungendo, gonfiando il petto: «Ancor più gratificante, l’investitura che mi è venuta direttamente dal segretario nazionale Matteo Renzi».

«Il simbolo si chiama Paolo Siani, correrà nella sua Napoli e sarà una delle sfide più belle», esordisce però Matteo Renzi al Nazareno, a poche ore dalla notte più lunga, quelle delle liste e delle epurazioni. Big compresi se salta anche il ministro De Vincenti, dato in corsa proprio qui a Napoli. Naturali i malumori. Quello del ministro Calenda («Renzi ci ripensi») ma anche del democrat Umberto Ranieri: «Spero ci si renda conto in tempo dell’errore che si compirebbe non candidando da parte del Pd il ministro Claudio De Vincenti che ha lavorato bene e proficuamente per affrontare i gravi problemi in cui si dibattono le regioni meridionali e la realtà di Napoli. Almeno questo errore lo si eviti». «Con il ministro De Vincenti c’è stata un’incomprensione. Ci ha detto di no alla soluzione proposta. È evidente che ora vediamo se esiste spazio dopo le rinunce», è costretto, quasi a scusarsi, Renzi ieri sera mentre inizia a girare anche la voce incontrollata che lì, al Nazareno, stanno facendo alcuni cambi nelle liste. Naturale il panico dei candidati.

Probabile qualche limatura solo al Senato ma perché ci si è accorti che, nuove norme elettorali alla mano, non sarebbero state rispettate le quote rosa.

Ma ora bisogna correre a capofitto nella campagna elettorale. Specie a Napoli dove in alcuni collegi la strada sembra in salita. Tra l’ira dei socialisti per l’esclusione dell’orlandiano Di Lello («Inviterò i socialisti a non votare Pd», dice Felice Iossa) e collegi difficili. Come Fuorigrotta, dove dovrebbero scontrarsi il democrat Marco Rossi-Doria e il grillino Roberto Fico o il collegio San Lorenzo dove corre l’uscente Leonardo Impegno (Domenico Ciruzzi, penalista di lungo corso, alla richiesta di scendere in campo lì ha declinato).

Ma anche in provincia. A Sud il collegio di Portici, opzionato dagli orlandiani perché fiduciosi nell’effetto traino del sindaco Vincenzo Cuomo (della stessa corrente), viene invece affidato al consigliere regionale verde Francesco Borrelli. Uno schiaffo al Guardasigilli ma anche un pericoloso testacoda per il Pd perché Borrelli è all’opposizione nel comune napoletano. Insomma, schemi non sempre ben studiati dal quartier generale del Nazareno. Più a Sud, a Torre del Greco, Teresa Armato dell’Area dem deve lavorare ventre a terra senza il paracadute del proporzionale («Ringrazio il mio partito per la fiducia», dice lei lanciando la sfida) mentre a Castellammare contro Antonio Pentangelo va Silvana Somma che per ben due volte ha perso la sfida a sindaco nella sua Gragnano. Francesco Manniello, presidente della Juve Stabia, va invece al Senato a Torre.

A Nord, infine, il collegio più forte del Mezzogiorno per il centrodestra, va Andrea Manzi, fedelissimo di Casillo. Per il Senato, invece, sempre nel capoluogo, il Pd schiera il centrista Gioacchino Alfano (San Carlo) e il consigliere Antonio Marciano a Fuorigrotta. Ma non è detto che non ci siano sorprese dell’ultima ora: le liste devono essere presentate entro domani alle 20.