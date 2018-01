Casal Velino, sequestrato deposito abusivo di carburanti

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

I Finanzieri di Vallo della Lucania hanno scoperto in Casal Velino un deposito abusivo di carburanti in uso a un locale commerciale. In particolare, dopo aver controllato su strada la documentazione fiscale che accompagnava il gasolio contenuto all’interno di una grossa autocisterna, i Militari hanno deciso comunque di verificare la regolarità dell’impianto di destinazione scoprendo che il serbatoio ivi presente era totalmente abusivo e sprovvisto delle previste autorizzazioni. Sia il serbatoio della capacità di 5.000 litri che gli oltre 4.200 litri di gasolio nello stesso contenuti sono stati così sottoposti a sequestro, mentre il titolare del deposito è stato denunciato alla competente Procura della Repubblica di Vallo della Lucania.

infocilento