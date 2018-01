🔊 Ascolta questo articolo

Gozzo Sorrentino di Aprea Mare proclamato migliore d’ Europa con l ‘European Powerboat of the Year‘ al Salone di Dusserdolf al “GOZZO” , un successo anche per la Campania . Si tratta della terza volta che un progetto di Victory Design, studio di design e progettazione guidato da Brunello Acampora, si aggiudica il premio, considerato alla stregua di un Oscar della nautica. Una selezione dura, in un segmento di mercato estremamente competitivo, quello delle imbarcazioni a motore sino a 35 piedi, che ha visto la rivoluzionaria reinterpretazione del classico Gozzo Sorrentino in chiave moderna battersi contro colossi industriali.

E’ la prima volta che Apreamare , l’azienda di Sorrento che ha sede a Torre Annunziata ( Napoli ) , e il suo fondatore Cataldo Aprea, il padre dei moderni gozzi plananti, si aggiudicano il premio; il sodalizio ultradecennale con Brunello Acampora ed il suo Studio, ha generato una seconda rivoluzione, trasformando un’intuizione ed un’esigenza di mercato in un prodotto moderno, elegante, funzionale e nel contempo rispettoso della genesi storica dell’imbarcazione Sorrentina.

”Nato come interprete dell’Italian Way of Life e dal forte carattere Mediterraneo – dice Acampora – ‘GOZZO’ ha già sedotto molti diportisti di tutto il mondo, che ne hanno apprezzato il design, la marinita’ ed il sapore del migliore Made in Italy. Lo considero un riconoscimento importante e quindi un segnale forte per il rilancio della nautica nostrana che in questi ultimi anni ha dovuto spesso cedere il passo ad altri pur avendo una propria forte identità e tradizione”.

‘GOZZO’, realizzato da Imbarcazioni d’Italia Spa, e’ un natante Open con grande vivibilta’ degli spazi esterni, che privilegia il contatto diretto con il mare e nasconde alcuni piccoli segreti quali un tendalino da tenere aperto a tutte le velocita’ e nascosto dall’innovativo parabrezza elettrico che compare al tocco di un pulsante. In termini di prestazioni, la tradizione e’ stata rispettata e potenziata, senza rinunziare alla tecnologia: una carena capace di navigare benissimo in dislocamento puro anche per lunghi periodi, con consumi irrisori e tenuta di mare impeccabile come i veri gozzi d’epoca. Quando poi si vuole tirare fuori l’anima sportiva di ‘GOZZO’, basta dar fondo alle manette e la carena studiata da Victory trasforma la barca in un vero e proprio motoscafo planante che supera facilmente i trenta nodi con due entrofuoribordo diesel, senza perdere nè la proverbiale tenuta di mare, nè un basso consumo di carburante.