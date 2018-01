🔊 Ascolta questo articolo

A rischio i lavoratori del mare, nasce Associazione Charter Campania. Sorrento a loro fianco, Amalfi no. Sono centinaia di lavoratori a rischio, quelli delle tante attività di noleggio barche in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina penalizzati dalle norme restrittive , che impongono la necessità di un capo barca, altrimenti chi è di Positano non può andare a Tordigliano e viceversa chi è della penisola sorrentina non può venire da questa parte. Positanonews ha già sentito Stefano Rossi, ora è nata un’altra associazione con Roberto Casa, Giovanni Rosina, Enrico Manzi , Agostino Longo, Sebastiano Iuculano per contrastare questa normativa applicata a Castellammare di Stabia ai golfi di Napoli e Salerno, ma non sembra nelle altri parti d’ Italia. Insomma pare quasi una norma “mirata” contro i piccoli. Ai ricorsi al TAR poi si sono affiancati ai privati i comuni di Massa Lubrense, Sorrento e Sant’Agnello, ma nell’altro versante Positano, Praiano e Amalfi, sembrano non interessarsi nell’aiutare i propri lavoratori del mare, perlomeno non con un’azione e una presenza forte come è stato fatto in Penisola Sorrentina. Un bel guazzabuglio dove si mischia politica ed interessi e a essere schiacciati rischiano di essere i piccoli che però coalizzandosi stanno mostrando di potersi difendere bene.