Sant’Agata, paura alla Conad per il malore ad un ragazzo. Ma i defibrillatori dove sono? Uno spavento per tanti nel centro di Massa Lubrense, il ragazzo si è accasciato al suolo verso mezzogiorno. Subito sono intervenuti i soccorsi poi l’ambulanza del 118. Ma ci si chiede se e dove sono i defibrillatori, in Penisola Sorrentina è stato fatto un grosso lavoro, anche grazie al sindaco di Piano Vincenzo Iaccarino, sarebbe il caso di farlo anche a Massa e , se è stato fatto, di farlo sapere maggiormente.