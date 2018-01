🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello a sfidare Sagristani Lucia Gargiulo del PD e Aponte del M5S. Sembrano profilarsi due liste politiche contro la candidatura di Piergiorgio Sagristani che mira alla rielezione la prossima primavera. Lucia Gargiulo, attuale segretario del Partito Democratico, e il Movimento Cinque Stelle con Aponte, per entrambi occorre l’ok dei vertici. Poi come ben noto al M5S ci vuole la certificazione della lista. Ovviamente si parla ancora della possibilità di Pollio o di una ricandidatura di Orlando oppure di un gruppo a parte che orbita sui cosidetti “sanbiagesi” o addirittura di Casa Pound. Intanto viene un chiarimento da parte di Sagristani “Quando parla di fare una doppia lista non lo auspico, sarebbe una cosa controproducente per me e mi farebbe perdere voti. Dico solo che trovo molti che vogliono candidarsi, tantissimi, ma non so neanche perchè vogliano cimentarsi visto che la vita pubblica è fatta anche di sacrifici ed impegni. Cosa farò lo deciderò anche in base agli avversari, decideremo al momento opportuno se organizzare una seconda lista o meno”