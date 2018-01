Chievo-Juventus in diretta: probabili formazioni e risultato LIVE dalle 20.45

FOCUS GIOCATORI

Il primo gol in Serie A per Gonzalo Higuaín è arrivato proprio contro il Chievo nell’agosto 2013. Cinque le sue reti nelle ultime cinque sfide di campionato con i veneti. Lo stesso Higuaín non ha trovato il gol nelle ultime sei partite di Serie A (618 minuti senza gol): non collezionava un digiuno così lungo in campionato da ottobre 2014 (otto gare senza gol di fila con la maglia del Napoli). Con un gol però il Pipita raggiungerà la doppia cifra per la quinta stagione consecutiva in Serie A: dal suo anno di esordio (2013/2014) nel massimo campionato italino, sarebbe l’unico giocatore ad esserci riuscito. Sarà una sfida tra i due giocatori che hanno fornito il maggior numero di assist da palla inattiva nelle ultime due stagioni di A (a partire da agosto 2016): Valter Birsa (10) e Miralem Pjanic (sei). Lo stesso Pjanic è il giocatore della Juventus che ha creato il maggior numero di occasioni in questa Serie A (39); il bosniaco ha partecipato attivamente a quattro reti nelle ultime tre sfide contro il Chievo in campionato (due gol e due assist). Nelle tre partite di questo campionato senza Roberto Inglese, il Chievo ha raccolto un solo punto, segnando tre gol e subendone 10. Sergio Pellissier ha segnato cinque reti alla Juventus in Serie A, inclusa la sua unica tripletta nel massimo campionato italiano nell’aprile 2009. Paulo Dybala è il giocatore della Serie A 2017/18 che ha segnato più gol da fuori area (cinque), mentre nessun portiere ne ha subiti più di Stefano Sorrentino dalla distanza (sette). Juan Cuadrado ha realizzato tre gol contro il Chievo in cinque sfide di campionato, a nessuna squadra l’esterno colombiano ha segnato maggiormente in Serie A. Douglas Costa ha partecipato attivamente agli ultimi due gol in campionato dei bianconeri (gol e assist). Federico Bernardeschi, partendo quattro volte titolare in questo campionato, ha segnato tre reti; il fantasista italiano ha realizzato la prima rete in Serie A proprio contro il Chievo (maggio 2015 con la maglia della Fiorentina). Mario Mandzukic ha trovato un gol nell’unica sfida allo stadio Bentegodi contro il Chievo in A: novembre 2016. Andrea Barzagli ha esordito in Serie A con la maglia del Chievo nell’agosto del 2003 (vs Brescia), con i gialloblu il difensore italiano ha collezionato 29 presenze e tre gol. Sia Kwadwo Asamoah che Stephan Lichtsteiner hanno messo a segno due reti al Chievo in Serie A, il ghanese solo alla Fiorentina ha realizzato più gol (tre), lo svizzero invece a nessuna delle attuali squadre di A ha segnato di più. Alex Sandro ha esordito in Serie A proprio in Juventus-Chievo nel settembre 2015; il brasiliano ha già segnato allo stadio Bentegodi contro il Chievo in A (gennaio 2016). Tra i difensori bianconeri, poi, Giorgio Chiellini, Medhi Benatia e Daniele Rugani hanno già trovato un gol contro i gialloblu in Serie A. Nelle 11 partite con Medhi Benatia titolare in questo campionato la Juventus ha subito in media 0.3 gol ad incontro, contro l’1.2 nelle partite senza il marocchino dal primo minuto. Fabrizio Cacciatore ha esordito in Serie A in Juventus-Sampdoria (ottobre 2009), contro i bianconeri ha anche trovato la sua prima rete nel massimo campionato: settembre 2013 con la maglia dell’Hellas Verona. Tra le fila del Chievo anche Meggiorini, Hetemaj, Gobbi e Dainelli hanno già messo a segno una rete contro la Juventus in Serie A.

ALLENATORI

Massimiliano Allegri ha vinto ben sette delle precedenti otto sfide da allenatore contro Rolando Maran in A, l’ottava partita è terminata in parità. L’allenatore del Chievo ha raccolto un solo punto in nove sfide da allenatore contro la Juventus in Serie A – nel settembre del 2015. Allegri, dopo aver perso due delle prime quattro sfide contro il Chievo in A, tutte alla guida del Cagliari (1V, 1N), ha vinto 12 delle successive 14 contro i gialloblu (2N).

ARBITRO E DISCIPLINA

Fabio Maresca arbitrerà per la 31esima partita in carriera in Serie A: nel campionato in corso sono ben otto le vittorie per le squadre in casa ed un pareggio, nessuna vittoria per la formazione ospite. Il Chievo è la squadra maggiormente diretta in Serie A da Maresca con sei incontri. Le partite arbitrate in campionato per i veneti hanno visto il Chievo vincere una sola volta, con 3 pareggi e 2 sconfitte. Due invece i precedenti per la Juventus con Maresca come arbitro: una vittoria casalinga ed una sconfitta proprio al Bentegodi nel maggio 2016 contro l’Hellas.

skysport