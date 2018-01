Atto intimidatorio a Castel San Giorgio (Salerno), incendiata l’auto di un assessore comunale.

Tweet on Twitter

27/01/2018 – Incendiata l’auto dell’assessore alle Pari Opportunita’ e alle Politiche Giovanili del Comune di Castel San Giorgio (Salerno), Giustina Galluzzo. E’ accaduto la notte scorsa intorno alle 3. L’auto era parcheggiata lungo la strada nei pressi dell’abitazione dell’esponente della giunta comunale. Dai primi rilievi di carabinieri e vigili del fuoco sembra che il fuoco sia stato appiccato gettando liquido infiammabile sul parabrezza. Galluzzo, sotto choc per quanto avvenuto, non commenta quanto avvenuto. Solidarieta’ e’ stata espressa dal sindaco di Castel San Giorgio, Paola Lanzara, che, definendo “inaudito” il gesto, dice “siamo convinti che le forze dell’ordine sapranno fare luce su questo episodio anche perche’ non e’ il primo che riguarda la nostra comunita’ e assicureranno alla giustizia chi si e’ reso responsabile di un simile attentato”.