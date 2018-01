Pellegri se ne va -Blitz monegasco, la Juve non rilancia

Blitz monegasco, la Juve non rilancia: l’affare garantirà al Genoa minimo 30 milioni. In Liguria torna Hiljemark

Il “colpo” del mercato italiano di gennaio per ora è un giovane talento che fa le valigie: giocherà in Francia il bomber trattato da Inter, Milan e dai Campioni ULTIMI GIORNI: MERCOLEDì ALLE 23 SI CHIUDE La sessione invernale di calciomercato si concluderà il 31 gennaio alle ore 23. Oltre quella data, e fino al 28 febbraio, sarà possibile tesserare calciatori con contratto scaduto la scorsa estate o risolto consensualmente durante una delle due finestre di mercato o nei mesi compresi tra settembre e dicembre.

Da gennaio, i calciatori in scadenza possono firmare pre-accordi con altri club.

Durante il mercato di gennaio le squadre potranno modificare liberamente la lista dei 25 giocatori over 21, che dovrà poi essere consegnata in versione definitiva

entro la mezzanotte di giovedì 1 febbraio. Stessa scadenza per le liste Uefa: in quel caso le variazioni rispetto alla fase a gironi potranno essere al massimo tre.

Colpo di scena, ma non troppo: Pietro Pellegri (16) lascia l’Italia per diventare un attaccante della Ligue 1. Nella notte tra giovedì e ieri il pressing del Monaco era diventato sempre più incessante e lasciava intuire il blitz. E proprio ieri al dg del Genoa Giorgio Perinetti è arrivata l’offerta irrinunciabile dal Principato. Il club di Preziosi ha sentito la Juventus per informarla di quanto stesse accadendo: i bianconeri sono usciti dall’asta ed è cominciato lo scambio di carte per chiudere l’operazione. Dalla scorsa estate Pellegri (con l’altrettanto giovanissimo compagno di squadra Salcedo) ha sfiorato il Milan, l’Inter e la Juventus. Marotta e Paratici hanno ricominciato a dialogare con il Genoa nei giorni scorsi arrivando a 20 milioni compresi i bonus. Il club monegasco ha formulato la sua offerta da 21 milioni più 4 milioni di bonus (praticamente già in tasca) e una percentuale del 10% se il Monaco lo rivenderà ad almeno 40 milioni. Così il Genoa ha la certezza di incassare minimo i 30 milioni, quelli richiesti dalla scorsa estate nelle varie trattative. Pellegri giocherà con Keita nella squadra di Jardim. Contratto da un milione a stagione più bonus per una durata che sarà complessivamente di 5 anni ma ora, per le regole Fifa essendone un minorenne, Pellegri potrà firmare fino al 2020 per poi ritoccare l’impegno a marzo 2019, quando sarà diciottenne. Si tratta di una cifra record per un giovane sedicenne in Italia. Oggi Pellegri farà le visite mediche e comincerà subito la sua nuova avventura. GIAK VA. Emanuele Giaccherini (32) è a meno di un passo dal Chievo: Maran abbraccerà oggi stesso il giocatore per il quale è pronto un contratto fino a 2020, rilevando il cartellino a titolo definitivo. Manca solo l’ufficializzazione. Mossa estrema della Samp per inserirsi.