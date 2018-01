Younes si presenta ai tifosi del Napoli

per Younes con l’Ajax: 9 partite e 1 gol in campionato più 4 gare (e un gol all’attivo) tra play off di Champions ed Europa League

13 Presenze in stagione per Younes con l’Ajax: 9 partite e 1 gol in campionato più 4 gare (e un gol all’attivo) tra play off di Champions ed Europa League

T otal black prima di vestirsi d’azzurro: è così che Amin Younes, ventiquattrenne esterno tedesco di origini libanesi, s’è presentato ieri all’aeroporto Amsterdam-Schiphol intorno all’alba e poi poco prima delle 14 a Roma, a Villa Stuart. Dove ha svolto e superato le visite mediche, prima di firmare il contratto alla Filmauro fino al 2022. «Arrivo nella squadra leader del campionato, è una grande occasione: il Napoli è l’Ajax d’Italia». E lui invece dovrà essere l’Insigne di Germania. O giù di lì, senza esagerare. E poi magari, a giugno, sarà il cicerone di un ex collega: dopo Amin, infatti, De Laurentiis lavora per regalare a Sarri un altro grande talento dei Lancieri: Kasper Dolberg.

NIENTE PAURA. E allora, ecco Younes. Il colpo a sorpresa, anticipato rispetto ai programmi di prenderlo a parametro zero a giugno, dopo il rifiuto di Verdi: 5 milioni all’Ajax e arrivederci. Anche grazie alla volontà del giocatore, entusiasta di venirsi a giocare lo scudetto con il Napoli e per nulla spaventato dalla concorrenza. Tutto sommato, il suo ruolo è chiaro: vice Insigne. Vice anima della squadra: «Non ho paura della competizione», ha detto al De Telegraph prima di volare a Roma. «Apprezzo molto il campionato italiano e gli azzurri sono primi in classifica: l’allenamento e le partite faranno di me un giocatore migliore». TRATTATIVA LAMPO. Il talento, comunque, non gli manca: scuola Gladbach, con cui ha esordito in Bundesliga, poi una parentesi al Kaiserslautern e l’arrivo all’Ajax nel 2015. Dove ha collezionato 96 presenze e 17 gol tra Eredivisie e coppe varie. «Sarò sempre grato a questo club: mi hanno acquistato da semisconosciuto dandomi una chance, ma ora voglio cogliere quest’altra possibilità: il mio obiettivo è crescere». La svolta è arrivata mercoledì: «Ci hanno detto che l’interesse era serio e così abbiamo comunicato a Overmars la volontà di accettare». E ora, tutto è pronto: da oggi a Castel Volturno e domani al San Paolo per la sfida con il Bologna. «Ho già parlato con Sarri e soprattutto con Giuntoli: mi ha dato la sensazione che riuscirò a trovare lo spazio necessario per conquistare il Mondiale con la Germania. Sono felice: il Napoli è l’Ajax della Serie A, gioca un calcio spettacolare ed è un club molto caldo».

IL DANESE. Detto questo, Younes dovrebbe essere un ottimo alleato non soltanto per la corsa scudetto: Amin, infatti, potrebbe anche confezionare relazioni molto positive all’ex compagno danese, Dolberg, centravanti di 20 anni che al Napoli piace molto. E da molto tempo: il club azzurro lavora al suo acquisto con l’Ajax, in vista della prossima stagione, già da un po’. E senza sosta: l’età, le caratteristiche e la qualità sono considerate ideali.