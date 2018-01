Sarri -Politano

Tanto tuonò che, a quattro giorni dalla fine del mercato, cadde pioggia sporca. E così, dopo il botta e risposta a distanza tra Marotta, Sarri e Carnevali, ieri è arrivato un diluvio bianconero a complicare i piani del Napoli: la Juve ha chiesto al Sassuolo informazioni su Matteo Politano. Proprio lui, nuovo obiettivo numero uno del club di De Laurentiis della sessione di gennaio; proprio il giocatore che, attraverso il suo manager, Davide Lippi, ha dichiarato grande amore azzurro; proprio l’uomo che, inconsapevolmente, è finito al centro dell’ennesima tensione tra le squadre che lottano testa a testa per lo scudetto. «Il Sassuolo non ha bisogno di cedere», disse secco l’ad bianconero Marotta interrogato sull’argomento. «Abbiamo appreso da Marotta dell’incedibilità di Politano», rispose ironico Sarri dopo la vittoria con l’Atalanta. E ora? Un’altra sfida. O magari soltanto una spy story.

IL DISTURBO. E allora, sorpresa: nel momento in cui il Sassuolo decide di aprire alla cessione di Politano al Napoli, al cospetto di un’offerta convenientissima da oltre 20 milioni di euro più il prestito di Ounas, ribadita anche ieri in Lega da De Laurentiis a Squinzi, a bussare alle porte del club emiliano si presenta anche la Juve. Che, nonostante Bernardeschi, pare stia cominciando a valutare l’ipotesi di prendere un sostituto di Cuadrado, bloccato dalla pubalgia e ieri a controllo in Germania. Con la scure dell’intervento a penzolargli sui ricci. Un colpo molto duro, una storia che ha inevitabilmente disturbato le strategie del mercato azzurro: neanche la mano di John le Carré avrebbe potuto scrivere una trama così puntuale.

BARZELLETTA E SERIETà. Per ora tutto tace, intorno alla questione, però è ovvio che la manovra della Juve abbia irritato, e non poco, il Napoli. A maggior ragione alla luce dei rapporti tra il club bianconero e il Sassuolo – solidissimi -, e della querelle a distanza tra Marotta, l’ironico e quasi profetico Sarri, e Carnevali. «E’ una barzelletta che Marotta ci abbia chiesto di non dare Politano al Napoli», disse l’ad del Sassuolo nel bel mezzo della polemica. Ma non lo è, a meno che non sia stata soltanto una battuta, la richiesta di informazioni che la Juventus ha recapitato ieri.

COLLOCAZIONE E VOGLIA.La grande sfida del campionato, insomma, è sempre più agitata. E a questo punto, considerando gli ultimi fatti, è lecito pensare che la maratona scudetto si stia giocando anche sul mercato. Con il Napoli maggiormente esposto: Politano farebbe comodo in alternativa a Callejon, altroché, mentre è obiettivamente più difficile immaginare una sua continuità nello scacchiere di Allegri (e non per le qualità). Tra l’altro attraverso Lippi jr, il suo manager, il giocatore ha esplicitamente dichiarato che fino alla fine del mercato avrebbe fatto tutto il possibile per coronare il suo sogno azzurro. Proprio così. Allo stato, comunque, le certezze sono due: Matteo è stato convocato da Iachini per la partita di oggi con l’Atalanta e Napoli-Juve è una sfida infinita. Senza esclusioni di colpi.