Juve -Cuadrado A rischio operazione per pubalgia Lunedì in Germania esami decisivi

A llarme Cuadrado. La pubalgia rischia di mettere fuori causa per molto tempo il colombiano: il momento chiave per avere chiarezza sul futuro sarà lunedì, quando Juan si recherà in Germania per una visita specialistica dalla quale emergerà la necessità, o meno, di un intervento chirurgico. E’ lo stesso Massimiliano Allegri ad annunciarlo in conferenza stampa, a testimonianza che il problema è serio e rischia di compromettere la seconda parte della stagione dell’attaccante. Il rischio dell’operazione esiste, concreto, e potrebbe incidere non poco sulla rincorsa della Juve agli obiettivi stagionali.

ASSENZE.

Cuadrado non gioca dal 23 dicembre, ovvero dallo scontro diretto contro la Roma: con quella di stasera sono cinque le partite saltate (Verona, Torino in coppa Italia, Cagliari e Genoa) ma l’elenco è destinato ad allungarsi. Già prima della sfida con i giallorossi, il colombiano veniva da due stop consecutivi: fuori con Bologna in campionato e Genoa in coppa Italia per l’infiammazione all’inguine, l’alba della pubalgia, dopo aver giocato contro l’Inter. In precedenza si era fermato a fine novembre, per una infiammazione agli adduttori, dopo la sfida di Champions League con il Barcellona. Niente Crotone per lui, poi rientro a Napoli e gol decisivo in casa dell’Olympiacos che ha garantito la qualificazione agli ottavi di Champions. Gli ultimi mesi sono stati complicati, quindi, per la freccia colombiana. Che ora potrebbe fermarsi a lungo, in caso di operazione. La Juve però non ha intenzione di tornare sul mercato: si sente coperta sugli esterni con Douglas Costa e Bernardeschi, gli acquisti top della scorsa estate, e attende anche il rientro di Dybala.Ma potrebbe tentare la pista Politano, qualora si aprisse uno spiraglio.

JOYA MIGLIORA. La Joya migliora e, annuncia Allegri, «a metà della prossima settimana farà un esame di controllo» per verificare la cicatrizzazione del muscolo. Marchisio, invece, tornerà in Coppa Italia martedì. A Verona, questa sera, sarà ancora 4-3-3, a meno di sorprese. Max recupera Alex Sandro (che però dovrebbe partire dalla panchina a beneficio di Asamoah), Khedira e, a sorpresa, Matuidi. Davanti a Szczesny si avranno alcune novità: Lichtsteiner (in vantaggio su De Sciglio) a destra, Asamoah, appunto, a sinistra e coppia centrale formata da Benatia e Barzagli, che darà un turno di riposo a Chiellini. La mediana sarà quella di sempre, con Khedira-Pjanic-Matuidi e anche il tridente offensivo non dovrebbe presentare novità. Quindi Douglas Costa (favorito su Bernardeschi), Higuain e Mandzukic. Allegri lancia il Pipita, a digiuno da sei partite di A: «Non gli serve la sveglia, non mi preoccupa assolutamente. Sta bene, si sacrifica, lavora per la squadra: tornerà presto al gol».