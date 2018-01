Buffon-continuo a giocare per battere altri record

E s e alla fine continuasse davvero? Gigi Buffon riflette sul futuro. L’addio al calcio, previsto per fine stagione, potrebbe non diventare realtà. Il capitano della Juve non fa mistero di avere la tentazione di non appendere i guanti al chiodo, fa intendere di avere un dubbio, di pensare ad andare avanti. Alla vigilia del traguardo dei 40 anni, il capitano bianconero si concede uno sguardo sul domani. «Andrò avanti se sarà ancora ritenuto un punto fermo», dichiara a Sky. Un’apertura significativa che arriva a stretto giro di altre parole non banali in un’intervista a La Repubblica: «Se la società vuole, mi piacerebbe giocare ancora un anno». Si apre così seriamente uno scenario finora soltanto legato ad un’eventuale vittoria della Champions League. Gigi infatti aveva evidenziato la volontà di continuare nel caso di un trionfo europeo, per poter giocare il Mondiale per club.

RECORD. E’ cambiato qualcosa nelle sue valutazioni? Chissà. Magari è scattata la voglia di riuscire a battere Paolo Maldini e di diventare il giocatore più presente in serie A. L’infortunio da cui è appena uscito e che lo ha tenuto fuori dall’inizio di dicembre gli ha impedito di batterlo già in questa stagione. Per superare quota 647 presenze nel massimo campionato, e diventare il nuovo primatista, bisogna sconfinare nella prossima. Quindi la meravigliosa idea di andare avanti lo sfiora. Con una precisazione fondamentale: «Non voglio diventare un problema né per la Juve né per i miei compagni». VOCINA. Gigi spiega che a livello personale, intimo, la riflessione è ben presente. «C’è una vocina interiore con cui spesso ci si trova a dover dialogare – prosegue a Sky -. Spesso in maniera conflittuale, però è anche vero che è una parte della vita. È un aspetto molto bello, perché riaccende sempre la fiamma e fa sì che ci sia sempre la voglia di una sfida nuova. E per chi di sfide ha vissuto, è sicuramente un qualcosa di cui non puoi fare a meno». Nuove sfide, quindi. Che potrebbero avere come cornice ancora il prato verde, oppure un ufficio, in veste di dirigente. Della Federcalcio? Vedremo. Al momento c’è una certezza: «Adesso e fino a giugno sono ancora un calciatore, anche perché ho senso di responsabilità nei confronti dei miei compagni, della mia società e dei dirigenti, che hanno sempre avuto grande fiducia in me. E’ giusto che io pensi solo a quello».

A fine stagione, poi, sarà il momento delle scelte: «Ho un rapporto e un legame di amicizia con il presidente Agnelli. Ci incontreremo e valuteremo tutto insieme e serenamente, perché alla fine le forzature non mi sono mai piaciute. Sono sempre stato un orgoglioso e quindi sono sempre stato considerato un punto base, un punto forte della mia squadra. E’ stato così in tutta la mia carriera e fino a quando sarà così e fino a quando gli altri penseranno questo, ci si potrà venire incontro e ci sarà anche il modo di andare avanti. Altrimenti è giusto fermarsi». Intanto l’infortunio è alle spalle: stasera toccherà ancora a Szczesny, poi in Coppa Italia scatterà nuovamente l’ora di Gigi.

