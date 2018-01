Tramonti, randagismo diffuso minaccia la pubblica incolumità: tensione tra cittadini e sindaco

🔊 Ascolta questo articolo

Una situazione incresciosa di randagismo diffuso sta interessando negli ultimi tempi tutto il territorio di Tramonti. Ieri mattina, in seguito alle numerose denunce della presenza di un cospicuo branco di cani da parte dei residenti della frazione di Corsano, sono giunti sul posto i Carabinieri Forestali della locale stazione con i sanitari dell’ASL dell’Unità Operativa randagismo di Nocera Inferiore. I cittadini hanno reclamato maggiore attenzione per il problema, considerando che tale presenza canina è diventata una minaccia per la pubblica incolumità (nel video sotto una ragazzina mentre va a scuola è assalita da cani), avendo riportato alcune persone anche delle morsicature: l’esasperazione si è tradotta in momento di tensione nel confronto tra cittadinanza e il sindaco Antonio Giordano nella sede comunale, con i primi che si sono appellati alle competenze e responsabilità del primo cittadino sui danni arrecati da randagi alla popolazione. Ma il confronto è sfociato in una lite verbale.

La legge indica infatti che l’Ente Comune deve occuparsi della prevenzione del randagismo, la cattura dei cani randagi ed il loro conseguente affidamento a canili pubblici, o privati se convenzionati. Come si è segnalato in alcune realtà della Costa d’Amalfi, a Tramonti il randagismo è trascurato in ogni frazione e le risposte sono state finora inesistenti. Non si fanno campagne pubbliche di chippatura o la sterilizzazione, ed occasionalmente si muovono solo movimenti no profit o privati cittadini che hanno a cuore la salute e il benessere degli amici a quattro zampe.