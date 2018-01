Luigi Celentano scomparso da un anno. Artiaco “Come è possibile che nessuno ne parli più?”

🔊 Ascolta questo articolo

Luigi Celentano, 18enne di Meta di Sorrento, è ormai scomparso da un anno. La madre non lo vede dall’ 11 febbraio 2017 . Questa sera al centro culturale di Piano di Sorrento la denuncia di Mario Artiaco autore di “Io, Lauro e le rose” , un romanzo autobiografico nato da una storia vera , di soprusi omosessuali, proprio a Meta, che ancora oggi crea reazioni di chiusura “Come è possibile che nessuno ne parli più, che si voglia rimuovere tutto, come può scomparire nel nulla un ragazzo? ” Positanonews non vuole dimenticare, ricordiamo e rilanciamo, sperando che, come altre volte, dietro le nostre denunce anche altri media si muovano. “Amo Meta, ma a volte si cerca di nascondere e rimuovere, addirittura per la mia storia ho ricevuto anche delle minacce – racconta Artiaco durante la presentazione di questa sera , moderata da Mariella Nica – , ma ringrazio il Comune di Meta che mi fece presentare il libro l’estate scorsa, dopo tanti anni e l’Unitre e comune di Piano, purtroppo in Penisola sorrentina e a Meta in particolare si tende a voler nascondere, negare, rimuovere vicende come quella di cui ho scritto e come la scomparsa di Luigi ” . Sul fronte delle ricerche nessuna novità, ma madre è chiusa nel suo dolore e non sa neanche cosa fare . “Gli inquirenti non mi chiamano da mesi per darmi novità – ha detto -, non so che fare e oggi sono chiusa nel mio dolore, con le speranze di ritrovarlo che si affievoliscono sempre più”. Dietro la vicenda, un probabile caso di bullismo.

Il ragazzo, che la notte precedente si era recato anche dai parenti paterni a Vico Equense, vittima di bullismo e in cattivi rapporti anche col compagno della madre, inviò alla madre un messaggio, dopo la scomparsa. Due cuori spezzati.

“Io stessa ho provato a cercarlo autonomamente – prosegue sua madre – ho seguito la pista dell’unica vera segnalazione arrivatami da un signore che mi disse di averlo visto a Napoli, in zona porto, nei pressi della Caritas. Ci sono andata ma non mi hanno saputo dare elementi utili. Alle mie richieste di aiuto, gli operatori mi sono sembrati spaventati e ora non so cosa pensare… Ho provato a rivolgermi ad altre associazioni di beneficenza e dormitori di Napoli per capire se Luigi ha passato alcune notti lì, ma nessuna traccia”.

Tutti vogliono dimenticare questa vicenda , non noi di Positanonews e, speriamo, sul nostro esempio, anche gli altri. Sembra tutto così strano, ma è normale che dopo un anno , neanche a questa scadenza, nessuno delle istituzioni si preoccupi minimamente di lanciare almeno un messaggio e tutti, anche i media locali, sembrano dimenticarsi di una storia del genere? Tutti ad addossare le colpe a qualcuno, addirittura anche alla madre, che oltre alla croce della sofferenza e della mancanza di un figlio, si deve vedere anche questo addosso. In realtà la colpa è di tutti noi, della società , della sua indifferenza e del suo silenzio.

Dovunque tu sia Luigi sappi che ci sono tante persone che ti vogliono bene e ti vorrebbero abbracciare .