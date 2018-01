Agerola, nuovo bando per la concessione del Palazzetto dello Sport

🔊 Ascolta questo articolo

L’amministrazione Comunale di Agerola ci riprova. Come annunciato dal Sindaco Mascolo, è stato indetto il nuovo bando per la concessione del Palazzetto dello Sport A. Criscuolo, la cui situazione è stata sempre seguita con attenzione dalla nostra redazione.

Qualche giorno fa il sindaco Mascolo si era così espresso sui social: “Il Palazzetto dello Sport è uno di quegli obiettivi da raggiungere ad ogni costo. È un sogno che ognuno di noi custodisce gelosamente. È un sogno che si alimenta di ricordi, sensazioni ed emozioni: valori sani che ci fanno sentire comunità. Il Palazzetto dello Sport ha sempre avuto una straordinaria capacità evocativa. Per questo motivo, non c’è stato giorno, in cui non ci siamo concentrati sul suo destino. Ogni giorno abbiamo faticato per individuare le migliori condizioni per la gestione di questa struttura sportiva. Come ben sapete, sono stati già due i bandi per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dell’impianto sportivo. Non abbiamo mai mollato. E a partire da oggi, è attivo il nuovo bando di gara. Qui il link per conoscere e condividere tutti i dettagli”.

Difatti, Mascolo aveva annunciato l’ufficialità del bando. Come si legge dal documento, il valore della Concessione, stimato nel rispetto delle modalità indicate all’articolo 167 del D.Lgs 18.04.2016 n.50, e rapportato al periodo massimo di concessione (anni diciotto) è pari ad € 5.157.000,00, al netto dell’IVA. L’importo del canone annuo di concessione posto a base d’asta è pari ad € 1.000,00 (euro mille), al netto d’IVA.

La durata dell’appalto è di 10 anni estendibili a max 18 anni in rapporto all’entità degli investimenti proposti in sede di offerta dal concorrente. I criteri di aggiudicazione sono:

Punteggio complessivo massimo di 100 punti, così articolato: Valutazione offerta tecnica, massimo 75 punti; Valutazione offerta economica, massimo 25 punti. Per la descrizione dei criteri e sub-criteri di valutazione, nonché delle modalità di attribuzione dei punteggi, si rinvia integralmente a quanto previsto dal Disciplinare di gara.