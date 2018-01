Tra alberi e mensa scolastica, l’opposizione a due pesi del PD di Sorrento.

🔊 Ascolta questo articolo

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO: Non ha tutti è sfuggito il doppiopesismo politico con cui il Partito democratico di Sorrento ha affrontato due questioni di attualità negli ultimi giorni. Ha gridato allo scandalo per il rifacimento di un marciapiedi ridotto in stato pietoso invocando ogni reato ambientale per l’abbattimento dei cinque alberi che ne avevano provocato il dissesto, per poi tacere completamente sull’importante accellerata che ha subito l’inchiesta giudiziaria sulla mensa scolastica. Neppure una parola, eppure il grave reato ipotizzato, la turbativa d’asta, ed il servizio oggetto della gara – l’ alimentazione dei bambini – avrebbero meritato ogni approfondimento. In altre parole con i lavori ad un marciapiede con annessa sostituzione delle alberature si può essere d’accordo o meno e dal punto di vista di chi fa opposizione la polemica ci sta tutta, ma come si fa poi a tacere completamente sulla contemporanea accellerata di un inchiesta riguardante il servizio mensa ai bambini? La cooperativa che si è aggiudicata l’affidamento è Prisma. Qualcuno ipotizza che il silenzio del PD sia condizionato proprio da rapporti personali. A pensar male, si sa, si fa peccato ma molto spesso si indovina. Bene farebbe il segretario del partito Gargiulo Ivan ha chiarire i motivi del suo silenzio per sgombrare il campo da ogni tipo di cattivo pensiero. Anche perché uno dei punti cruciali dell’inchiesta sembra essere proprio la mancata previsione di requisiti indice di qualità del servizio. Un servizio che ripetiamo dovrebbe stare a cuore a tutti e dovrebbe essere tutelato anche da chi fa opposizione e dovrebbe accendere i riflettori su determinati argomenti, al di là di interessi e condizionamenti particolari. Seguiremo con attenzione gli sviluppi della vicenda e gli eventuali legami che ne impediscono una serena e completa disamina.