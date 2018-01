Massa Lubrense, 50enne fermato con fucile: Pm chiede due anni di carcere. Lui piange e si difende: “Non era mio”

🔊 Ascolta questo articolo

Il pm non ha creduto alla sua tesi e ha chiesto due anni di carcere e una multa salta. La vicenda riguarda un 50enne di Massa Lubrense che fu trovato dalle Forze dell’Ordine nei boschi con in mano un fucile da caccia carico. Per lui è scattata la denuncia per possesso abusivo di arma da caccia. Nella giornata di ieri l’udienza presso il Tribunale di Torre Annunziata. L’uomo, commuovendosi in aula, si è difeso: “L’arma non era mia, ma di mio padre che mi aveva chiesto di riporla, e nel frattempo lui si era allontanato. Ora è morto e non può testimoniare”. Il Pm però non ha creduto a questa tesi.