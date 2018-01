Anso protagonista a Bruxelles e Roma un seminario di lavoro con al centro il tema del Copyright. 

🔊 Ascolta questo articolo

Mercoledì 31 con il vice presidente Matteo Rainisio, saranno ancora una volta a Bruxelles in un seminario di lavoro con al centro il tema del Copyright.

Trovate di seguito tutte le informazioni.

Due giorni dopo, il 2 febbraio, il presidente Marco Giovannelli sarà nella capitale per partecipare a DigitRoma. Una giornata di lavoro e formazione su tanti temi legati alla nostra professione. Sarà anche un’ottima occasione per acquisire i crediti formativi, oltreché per un confronto tra le più importanti realtà istituzionali del giornalismo.

Vi anticipiamo che Anso, insieme ad altri interlocutori, tra lavorando per quattro appuntamenti in Lombardia: Pavia, Cremona e Varese per GlocalNews e Bergamo per festeggiare i 10 anni di Bergamonews. I primi due appuntamenti saranno in primavera, la festa del giornale bergamasco a luglio e a Novembre tornerà la settima edizione del festival.

LE NORME SUL COPYRIGHT NELLA STRATEGIA PER IL DIGITAL SINGLE MARKET

Come adeguare il diritto d’autore all’ambiente digitale per rendere competitiva

l’economia europea e nazionale

Seminario di studio

Organizzazione: Confindustria Digitale, S&D On. Brando Benifei

Bruxelles, 31 gennaio 2018, 15:00-16:30

L’innovazione tecnologica e di servizio sperimentata con il digitale negli ultimi anni ha messo in crisi alcuni presupposti della disciplina del diritto d’autore, aprendo un ampio dibattito che, erroneamente, ha condotto a contrapporre diritto d’autore ed innovazione; una contrapposizione di fatto indotta da squilibri competitivi di natura regolamentare stigmatizzati dai settori dell’editoria, all’indirizzo degli operatori delle reti di comunicazione e dei “new media”, ma improduttiva per entrambi.

Il diritto d’autore è infatti un valore per l’ecosistema digitale, in quanto strumento di valorizzazione della creatività; il ruolo centrale dei contenuti, per catturare l’interesse degli utenti sui nuovi servizi, fa si che le norme sul diritto d’autore abbiano un impatto su un novero di attori ben più ampio delle sole industrie creative.

Nella ridefinizione delle regole comunitarie, il cui scopo ultimo è quello di promuovere la crescita dell’intero sistema, è quindi necessario bilanciare attentamente tutte le esigenze coinvolte.

Il seminario vuole essere un’occasione di approfondimento di questi temi, finalizzata ad individuare percorsi di riflessione in grado di condurre ad un efficace adeguamento della disciplina del diritto d’autore all’ecosistema digitale, nonché ad un più equilibrato sviluppo del mercato unico digitale, evitando di sovvertire i principi del quadro normativo comunitario riconosciuti sinora e valorizzando invece l’innovazione anche per il riconoscimento e la valorizzazione del diritto d’autore.

Ore 15:00

Apertura dei lavori

Brando Benifei – Parlamentare Europeo

L’innovazione ed il diritto d’autore nell’ottica della creazione del mercato unico digitale: i temi in discussione nella proposta di direttiva sul copyright.

Relazione introduttiva:

Giuseppe Colangelo –Università della Basilicata, LUISS Guido Carli, Stanford University, Università di Vienna

Discussione:

Alfonso Fuggetta* – Cefriel, Politecnico di Milano

Lenard Koschwitz – Allied for Start ups

Matteo Rainisio – Anso, associazione stampa on-line

Lorenzo Losa – Wikimedia Italia

Ivo Tarantino* – Altroconsumo

Rosa Maiello –Associazione Italiane Biblioteche

Marzia Minozzi – Confindustria Digitale

Conclusioni

Patrizia Toia – Parlamentare Europeo

Elio Catania – Presidente Confindustria Digitale

#digitRoma tra algoritmi, giornalismo, elezioni, lavoro e aziende

2 febbraio 2018

Sede Fnsi, Corso Vittorio Emanuele II, 349

Tre incontri, uno alla mattina di 4 ore, e due al pomeriggio per un totale di altre 5 ore. In tutto 9 ore di formazione “deontologica” per giornalisti, che possono già prenotarsi accedendo alla piattaforma Sigef, basta cercare gli eventi dal titolo digitRoma, i crediti formativi erogati saranno 13 in tutto (6 la mattina e 7 il pomeriggio). L’evento come sempre sarà gratuito e aperto al pubblico.

Qui di seguito il programma, ancora in divenire, e quindi ci scusiamo anticipatamente per eventuali errori, omissioni, inesattezze varie ed eventuali.

Panel mattino (1) – ore 9,00 -13,00

Scimmie e algoritmi otto anni dopo: se la scimmia vince i pulitzer i giornalisti che fanno?

Algoritmi, giornalismo, intelligenza artificiale, contratti di lavoro e tutele sindacali fra amazon e i diritti dei lavoratori (l’era della ristrutturazione della filiera di produzione della notizia)

con Michele Mezza, giornalista e scrittore

Raffaele Lo Russo, segretario Fnsi

Carlo Verna, presidente Ordine dei giornalisti

Giorgio Ventre, Professore di sistemi di elaborazione delle informazioni Università di Napoli

Fiorenzo Molinari, sindacalista Filcams Cgil Piacenza

Marco Giovannelli, presidente Anso

Nicola Bruno, giornalista e scrittore

Marco Dal Pozzo studioso di giornalismo

Raffaele Fiengo giornalista e scrittore

Vittorio Pasteris editore e giornalista Quotidiano Piemontese

modera Marco Renzi, presidente Lsdi

Panel pomeriggio (2) – ore 16,00 – 19,00

Il voto di scambio digitale: ovvero come alcuni meccanismi digitali più o meno leciti possono influenzare la democrazia.

(profilazione avanzata, falsi profili social, algoritmi che addomesticano la realtà, bolle vere e false del web)

con Michele Mezza, giornalista e scrittore

Beppe Giulietti, Presidente Fnsi

Antonio Nicita, Agcom

Gianluigi Ferrari, Professore scienze computazionali Università di Pisa

Francesco Nicodemo, esperto di innovazione e comunicazione digitale

Antonio Pavolini,analista dei media

Giovanni Boccia Artieri, sociologo dei media digitali Università di Urbino

modera Marco Renzi, Presidente Lsdi

Tavola rotonda aperta al pubblico – ore 14 – 16

La comunicazione giornalistica aziendale

(brand/ trend/ native/ factory/ membership/ personal e customer)

con Agi (Daniele Chieffi)

Enea (Maria Cristina Corazza),

Enel,

Unione Industriali Varese (Silvia Giovannini e Davide Cionfrini)

Ecopneus (Giovanni Corbetta)

organizza e modera Sergio Ferraris, giornalista scientifico e ambientale