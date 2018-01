🔊 Ascolta questo articolo

“Open -day dell’Istituto Marini Gioia di Amalfi”

Sabato 13 Gennaio 2018 l’Istituto d’istruzione Superiore “

Marini-Gioia” di Amalfi ha aperto le sue porte alle studentesse e

agli studenti frequentanti il terzo e ultimo anno di scuola media, i

quali mai come ora sono in preda all’entusiasmo e alla tensione che

nasce quando ci si domanda: “Cosa desidero realmente fare nella mia

vita ? Quale percorso di studio è più adatto a me? Sarà la decisione

giusta?”.

Ad accompagnarli in questa scelta non sono solo i dubbi e le paure, ma

anche le passioni e le attitudini che caratterizzano le loro

personalità. Una scelta difficile e che spesso appare ingiusto e

inopportuno affidare a dei ragazzi di soli 14 anni, ancora non

pienamente sicuri di se stessi.

Per questa ragione le attività di orientamento scolastico diventano

uno strumento di aiuto importante. Gli “Open day” rappresentano il

modo più efficace, più concreto e più vero con cui le scuole, aperte

all’accoglienza, aiutano i futuri studenti superiori a prendere una

decisione con maggior consapevolezza.

Una consapevolezza che nasce dal confronto diretto con l’indirizzo che

si sceglie di intraprendere, con le discipline che si affronteranno e

che consentiranno di acquisire conoscenze e competenze tali da

permettere di entrare nel mondo del lavoro o di iniziare un percorso

di studi universitario. E’ l’occasione per conoscere l’ambiente in cui

si sceglie di condividere non solo ansie e timori pre- interrogazioni

o verifiche, ma anche emozioni, amicizie, esperienze e risate che

diventeranno parte dei cosiddetti “bei tempi della gioventù”.

L’istituto “Marini Gioia” si è impegnato per raggiungere questo

obiettivo: presentare nel modo più chiaro la scuola e i vari

indirizzi, mostrandosi così vicina e pronta ad aiutare questi

ragazzi.

Una presentazione dalla A alla Z , che ha toccato e curato varie

discipline. L’aspetto scientifico è stato messo in evidenza

dall’attuazione in laboratorio di esperimenti chimici come il

“semaforo” per spiegare una reazione di ossido-riduzione o esperimenti

fisici come la dilatazione termica di una sfera di metallo. Questi

sono stati eseguiti non solo da alunni frequentanti il liceo

scientifico, ma anche da studenti del linguistico e classico che

trattano e approfondiscono pure le materie scientifiche.

L’aspetto umanistico è stato reso interessante da presentazioni

relative a diversi aspetti della lingua e della cultura greca e latina

e dall’attività teatrale svolta in aula. Sono state, inoltre,

presentate le esperienze degli stage all’estero dell’indirizzo

linguistico , mentre in laboratorio gli studenti si sono messi

divertiti con semplici giochi informatici in “Excel”. Ancora, le

famiglie intervenute hanno potuto conoscere la realtà della didattica

digitale, con simpatici esercizi di scrittura condivisa. Intanto,

l’indirizzo Tecnico per il Turismo, nelle due sedi di Amalfi e di

Minori, ha presentato la sua offerta formativa fortemente radicata nel

territorio costiero.

Durante tutto lo svolgimento dell’Open day, la Dirigente Scolastica,

Dott.ssa Hutter, ha fatto gli onori di casa con grande carisma

accogliendo genitori e i futuri iscritti. Contemporaneamente, alcuni

docenti hanno presentato le tante iniziative messe in campo nei

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.

A rendere il tutto più accogliente è stato il buffet allestito dagli

studenti dell’alberghiero di Maiori che, al momento, hanno anche

preparato le amatissime “pizzette fritte” tipiche napoletane. Insomma:

cultura, arte, tradizioni, la nostra Costiera, al centro del

“Marini-Gioia”.

Da questa grande organizzazione traspare uno degli aspetti migliori

dell’Istituto: la familiarità, la calorosità, la cooperazione che sono

elementi importanti per la sicurezza e la felicità di ciascuno

studente. Lo testimoniano le parole di Mirta Fusco, una ragazza che

ha partecipato con forte interesse all’Open day e che ha dichiarato: “

Mi è piaciuta molto questa scuola: ciò che mi ha colpito maggiormente

è il rispettoso e collaborativo rapporto che esiste fra alunni e

insegnanti; per questa ragione ho deciso di iscrivermi presso questo

Istituto, in modo da continuare la tradizione di studiare ad Amalfi,

iniziata da mio nonno e poi da mia madre e di cui portano un felice

ricordo”.

A dimostrare ulteriormente questa vicinanza fra la scuola e i ragazzi

è il progetto “ Racchette in classe”, a cui tutti coloro che

verranno al prossimo Open day di sabato 27 gennaio 2018, a partire

dalle ore 15.00, potranno partecipare, iscrivendosi sul sito

http://www.marinigioia.it/ .

Antonella Buonocore (alunna frequentante il quinto anno di liceo

scientifico dell’Istituto Marini Gioia)