Toro pressing per Pazzini

operazioni fino alle 23 del 31 gennaio La sessione invernale di calciomercato si concluderà il 31 gennaio alle ore 23. Oltre quella data, e fino al 28 febbraio, sarà possibile tesserare calciatori con contratto scaduto la scorsa estate o risolto consensualmente durante una delle due finestre di mercato o nei mesi compresi tra settembre e dicembre.

Da gennaio, i calciatori in scadenza possono firmare pre-accordi con altri club.

Durante il mercato di gennaio le squadre potranno modificare liberamente la lista dei 25 giocatori o ver 21, che dovrà poi essere consegnata in versione definitiva

entro la mezzanotte di giovedì 1 febbraio. Stessa scadenza per le liste Uefa: in quel caso le variazioni rispetto alla fase a gironi potranno essere al massimo tre.

L’i nfor tunio di Praet e le contromosse della concorrenza hanno suggerito alla Sampdoria di tentare un altro passo in avanti nella trattativa per Daniel Bessa (25). Ieri c’è stato un incontro interlocutorio con il Verona: l’Hellas ha metabolizzato l’idea di una cessione importante a gennaio, vuole consentire al centrocampista di cogliere un’opportunità, ma attende una proposta più concreta rispetto ai sondaggi finora ricevuti. Del resto non si era arrivati a un’intesa nemmeno durante l’ultimo colloquio con il Genoa. Il Cagliari è alla finestra. Nel frattempo, sembra essersi riaperta la trattativa tra Torino e Bologna per Godfred Donsah (21): significherebbe da un lato che i granata si sfilerebbero dalla corsa a Bessa, dall’altro che gli emiliani avrebbero le risorse e il posto per riportare il centrocampista in rossoblù. I colloqui tra Toro e Verona, però, proseguiranno per Giampaolo Pazzini (33): l’attaccante non è stato convocato da Pecchia, (come Bessa) e il Toro proverebbe a prenderlo in prestito (Mazzarri lo ha avuto). E Cairo non molla Ilija Nestorovski (27).

Punto Benevento. Il club del presidente Vigorito continua a ragionare su Bacary Sagna (34) e Mapou Yanga-Mbiwa (28), ma nel frattempo sta lavorando a un’altra soluzione all’estero: è il francese Valentine Roberge (30) dell’Apollon Limassol, ex Sunderland, 20 presenze in campionato e altre 10 tra preliminari e girone di Europa League. Ieri De Zerbi ha blindato Ledjan Memushaj (31): «Potrebbe andare via solo se arrivasse un altro centrocampista». In uscita: su Gianluca Di Chiara (24) continua a lavorare il Palermo. Mosse Crotone. Ieri il presidente Gianni Vrenna, il dg Raffaele Vrenna e il ds Ursino sono stati ricevuti a Casa Milan: il colloquio per Niccolò Zanellato (19) è stato proficuo ma interlocutorio, le parti dovranno aggiornarsi, il club calabrese è ottimista. La lista degli over è completata, ora si lavorerà sugli under. Linea Fiorentina. Il dt Corvino continua a guardare all’estero: con Tomas Soucek (22) dello Slavia Praga, la Fiorentina monitora anche Szymon Zurkowski (21) del Gornik Zabrze. E c’è una nuova idea giovane in Svizzera: si tratta di Nicky MedjaBeloko (17), centrocampista del Sion, camerunese ma che gioca nell’Under 18 elvetica. Sarà maggiorenne a metà febbraio ed è in scadenza di contratto: può arrivare ora o a giugno. Altre operazioni. Il Genoa continua a lavorare sulla difesa e tra tante opzioni sta ancora cercando di capire se ci siano i margini per riportare Domenico Criscito (31) in rossoblù, ora o a giugno, quando si svincolerà dallo Zenit. Per ora in Russia è circolata la voce che il giocatore non ha accettato la proposta di rinnovo del club russo (altri 2 anni).

Dal club ligure potrebbe muoversi Aleandro Rosi (30), che oltre a prospettive estere (nella Liga) finora non ha valutato alternative in Italia come Verona e Spal: non sarebbero le uniche, però, per l’esterno. E può rientrare Oscar Hiljemark (25) per fine prestito dall’Olympiacos. Oggi a Udine visite mediche per Zampano (24): arriva dal Pescara.

fonte:corrieredellosport