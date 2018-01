Gattuso nuovo esame – Doppia sfida contro la Lazio

🔊 Ascolta questo articolo

C andidato Gattuso, si alzi. La verità, infatti, è che il prossimo doppio confronto con la Lazio assume il valore di una specie di esame di laurea per il tecnico rossonero. Già perché gli ultimi risultati positivi, vale a dire i 7 punti raccolti nelle ultime 3 giornate, a cui va aggiunto il successo ai supplementari in Coppa Italia contro l’Inter, devono trovare conferma con un avversario di maggiore consistenza. In campionato, peraltro, il Diavolo non ha ancora battuto una big. Anzi, contro le prime 5, ha rimediato solo sconfitte. Serve insomma un’inversione di rotta, per fare capire che il Milan è tornato al livello che gli compete, dopo i massicci investimenti estivi. Ma subito dopo servirebbe pure un bis nell’andata della semifinale di Coppa Italia, visto che sollevare il trofeo a Roma è diventato un obiettivo stagionale.

SUL CAMPO. Insomma, dopo essere partito dalle basi, puntando innanzitutto sul senso di appartenenza e la grande intensità in allenamento, ora Gattuso vuole salire di un altro gradino. Se la classifica in chiave Champions è ormai compromessa, almeno sul campo, quindi nei prossimi scontri diretti, il Diavolo deve far vedere di valere le prime della classe. A chiederglielo è anche la società, che resta convinta di aver allestito una squadra competitiva, condizionata però dai molti (troppi) cambiamenti. UN GIRONE DOPO. La Lazio, da questo punto di vista, è il migliore, o il peggiore, a seconda di come la si guardi, avversario che Gattuso potesse ritrovarsi di fronte. Quella biancoceleste è una delle formazioni più in forma del torneo, quindi il test sarà di altissimo spessore. Inoltre, la banda di Inzaghi è anche quella che ha regalato il primo dispiacere al Milan, all’epoca ancora targato Montella. Era solo la terza giornata di campionato e Bonucci e soci vennero sbattuti a terra, evidenziandone tutti i difetti e le mancanze. All’epoca, quella sconfitta venne ritenuta un semplice incidente di percorso. Ma poi ne arrivarono anche altre e la realtà fu evidente a tutti. Un girone dopo, dunque, Gattuso può mettere in chiaro come nel giro di 2 mesi sia riuscito a ribaltare il Milan. QUASI COETANEI. Domenica a San Siro, la sfida nella sfida sarà con Inzaghi, il fratello di quel Pippo con cui Gattuso ha vissuto tante battaglie da giocatore. Ebbene, i tecnici di Milan e Lazio sono quasi coetanei – Simone ha 41 anni e Rino ne ha appena fatti 40 -, ma quello biancoceleste si è già guadagnato la dimensione di allenatore di primo livello. Siede su una panchina di serie A da meno di 2 anni e ha già messo in bacheca una Supercoppa (conquistata ai danni della Juventus) e ora lotta per qualificarsi alla prossima Champions. Gattuso, invece, si è accomodato su quella rossonera da soli 2 mesi, appunto, e deve ancora guadagnarsi tutto. Anche, se non soprattutto, la conferma per il prossimo anno. Ovvio che battere due volte la Lazio nel giro di 4 giorni renderebbe ancora più corposa la sua candidatura a restare sulla sella del Diavolo.

Fonte:corrieredellosport