Super Simone Inzaghi

S olo ai grandi capita d i succedere a se stessi. Simone Inzaghi è l’unico laziale ad aver vinto la Supercoppa italiana da giocatore e da allenatore. Si è consegnato alla storia da attaccante, si sta consegnand o alla storia da tecnico. La “quadripletta” segnata in Champions nel 2000 (all’Olympique Marsiglia), gli eurogol segnati con la Lazio (20 nelle competizioni Uefa): questa è storia da « Hall of Fame». E nuovi capitoli li sta aggiungendo stando seduto in panchina (si fa per dire, è sempre in piedi). Il raccolto di Inzaghi è un raccolto da Guinness dei primati. il traguardo. Dopo il 21º turno di serie A sono passati alla storia tanti primati. M ai, la Lazio, aveva collezionato 46 punti. M ai aveva ottenuto 14 vittorie. M ai, un allenatore laziale, aveva conquistato 40 punti nel girone di andata. Dal 1959-60 nessuna squadra era riuscita a segnare 5 6 gol in 21 giornate di serie A (in quell’annata la Juventus ne segnò 57). La Lazio di oggi ha segnato la bellezza di 2 1 gol in più rispetto alla Lazio 2016-17 (sempre alla 21ª giornata), entrambe le creature sono di Inzaghi. La Lazio di oggi ha inanellato n ove vittorie con almeno 3 gol di scarto: solo il Paris Saint-Germain di Neymar e Cavani, di Mbappé, degli sceicchi, ha fatto di più (10 vittorie) nei 5 campionati top europei.

G li altri record. Nel museo personale di Inzaghi possono essere affissi vari record, è riuscito a centrarli in meno di due anni (dall’aprile 2016 ad oggi). Simone è primo per media punti tra gli allenatori laziali in A: 1,93. Il secondo è Eriksson, uno dei due papà laziali scudettati (media punti di 1,89). Sul conto di Simone Inzaghi è ascritto il primato di 9 vittorie di fila, centrate tra Serie A e Coppa, la striscia risale a novembre. Simone ha battuto Maestrelli, Eriksson e Rossi (tutti e tre fermi a 8 vittorie di fila). Solo nel lontano 1913-14, nel medioevo calcistico e statistico, la Lazio era riuscita a centrare più vittorie di fila tra campionato e Coppa (14). Inzaghi si avvicina anche ai record remoti, di cui si ha lontana memoria. Non si è negato davvero nulla in questi due anni (o poco meno). E’ l’unico allenatore laziale ad aver centrato 4 vittorie nelle prime 4 partite di Europa League, ha fatto l’en plein quest’anno. E’ il p rimo allenatore laziale che è riuscito a vincere in campionato all’Allianz Stadium di Torino. E i record più belli saranno certamente i prossimi. Il futuro. Simone Inzaghi e il suo staff (il vice Farris, il collaboratore Cecchi, il preparatore Ripert) hanno creato una Lazio bellissima e mostruosa, spettacolare, supersonica. Hanno tre anni di contratto, hanno tutto il tempo necessario per continuare a stupire, per continuare a vincere. Guidano la Lazio più forte degli ultimi 15-16 anni. E’ una Lazio confrontabile con le Lazio dello scudetto, in termini numerici ha fatto anche di più. E’ vero, restano i titoli sulle bacheche. Ma esistono anche i titoli di merito, onorifici. Simone Inzaghi sogna di entrare nella storia delle teste coronate, magari è scritto, magari ci riuscirà. La Lazio è terza a -7 punti dalla Juve, a -8 dal Napoli. Senza errori arbitrali i punti in classifica sarebbero stati di più e non 46. La Lazio ha segnato 11 gol in più del Napoli capolista, 6 gol in più della Juve pluriscudettata. Simone Inzaghi vince perché per vincere b isogna avere dentro una storia, e dentro alla storia, dev’esserci una fiamma che arde. Per farla ardere servono uomini capaci di ravvivarla sempre e sempre di più. Simone Inzaghi, alla storia, dà del tu perché la conosce, perché l’ha vissuta, l’ha scritta, è parte di lui. Come la Lazio.

