Sturridge L’attaccante-ala inglese spinge per andare all’Inter

D aniel Sturridge continua a premere per trasferirsi all’Inter. Il procuratore di Pastore è a Milano e ieri ha nuovamente incontrato Sabatini. Correa non è considerato in uscita dal Siviglia, ma un agente Fifa non smette di lavorare allo scambio tra lui e Brozovic. La carne al fuoco negli ultimi giorni di mercato per l’Inter non manca.

STURRIDGE DICE SI’.

L’inglese vuole lasciare la corte di Klopp per trovare più spazio. Ha offerte da West Ham, West Bromwich e Newcastle, ma il suo ingaggio ha finora spaventato tutte le pretendenti. Lui poi sembra preferire un’avventura all’estero (meglio l’Inter del Siviglia). Sturridge al momento ha ottenuto dal Liverpool il via libera a partire in prestito (2 milioni) con diritto di riscatto fissato a 28,5 milioni di euro. All’Inter questa formula starebbe bene, ma non ha piazzato Eder, per il quale il Crystal Palace non è andato oltre il prestito con diritto di riscatto. Sturrigde domani sarà in campo in FA Cup contro il West Bromwich: inutile dire che una grande prestazione potrebbe far cambiare idea ai Reds sulla futura cessione. Non va comunque escluso che da lunedì, anche senza l’addio di Eder, Daniel possa sbarcare a Milano. Complicato, ma non impossibile.

PASTORE C’E’. Un approfondimento lo merita anche l’argentino che guadagna 8 milioni più ricchi bonus e che, pur non ammettendolo per non irritare lo sceicco, è tentato dall’idea di lasciare Parigi. Il suo agente è in costante contatto con i dirigenti del Psg e soprattutto con quelli dell’Inter. Prima o poi il club nerazzurro proverà un affondo: trattativa complicata anche per… i numeri che ci sono.

CORREA STOP. L’ex Samp, invece, è stato bloccato da Montella che ha detto di no al prestito. Brozovic pedina di scambio? Con la cessione del croato al Siviglia servirebbe un altro centrocampista per non scoprire il reparto e per ora non ci sono margini per arrivare a Ramires, non utilizzato (un segnale?) nell’amichevole contro il Cska Sofia nella quale il Jiangsu ha rimediato una figuraccia storica (8-0). Non decolla neppure il discorso con un altro extracomunitario, Gaitan dell’Atletico Madrid, mentre l’affare Lautario Martinez del Racing eventualmente sarebbe per l’estate. Costa 12 milioni e Milito, che vorrebbe un’asta, spinge per darlo all’Inter. La concorrenza più forte è dell’Atletico Madrid che si è portato avanti con il ragazzo. C’è pure il Real.

ADDIO AI COLPI. Nella giornata di ieri, infine, l’Inter ha salutato i “grandi” colpi della campagna acquisti estiva del 2016: a Londra Joao Mario ha sostenuto le visite mediche per il West Ham che lo ha preso in prestito oneroso (1,2 milioni) con diritto di riscatto a 30, mentre Gabigol è stato di fatto annunciato dal Santos che ha scomodato addirittura Pelé, colui che ha indossato la maglia numero 10 adesso di proprietà dell’ex Benfica. In realtà in corso Vittorio Emanuele sono ancora in attesa dei documenti firmati, ma sembra una formalità.