San Paolo pronto ai fischi -Domenica arriva il Bologna di Verdi

I l ragazzo dormirà (sonni tranquilli), perché ha le spalle larghe e domenica giocherà al San Paolo con la maglia n.9, come fosse uno stadio qualunque, come se questa partita fosse una qualsiasi partita, una fra le tante.

IL VIAGGIO VERSO NAPOLI.

Simone Verdi ha già cominciato il suo viaggio verso Napoli, è da quando ha detto «no» – rifiutando il trasferimento – che sono lì tutti a dirgli: ma come la vivrai? Simone fa spallucce, non ci pensa, scarica la tensione cercando di concentrarsi sulle piccole cose che scandiscono le giornate di un calciatore. Si allena, mangia qualcosa con i compagni a Casteldebole, la sera torna a casa, la nuova casa dove lo aspetta Laura Della Villa, la sua compagna. Entrambi sono consapevoli che i giorni della «grande decisione» hanno contribuito a farli crescere, non solo come individui, ma come coppia. Simone – domenica scorsa dopo la prestazione-monstre (tre assist) contro il Benevento – ha con lo sguardo cercato Laura in tribuna, come fa ogni volta al Dall’Ara, ma più delle altre volte.

LAURA E MATTIA. Vivranno insieme anche la vigilia, Simone e Laura, e come ogni volta Simone sentirà il fratello Mattia, amico e consigliere oltreché legato da questioni di sangue. Mattia e la sua compagna sono molto legati a Simone e Laura. Insieme la scorsa estate sono andati in vacanza a Cuba, insieme – durante la pausa di campionato – sono stati a Dubai. Mattia – nei confronti del fratello più famoso – ha la forza della serenità: non sono due chiacchieroni, frequentano senza fatica i silenzi, ma insieme sanno trovare un buon motivo per il sano «cazzeggio».

DONADONI E LA SQUADRA. Roberto Donadoni in settimana, proprio nel tentativo di togliergli pressione, gli ha consigliato di «non leggere e non guardare niente che lo riguardi e spegnere il telefonino»; non succederà – Simone in realtà è attento a tutto – ma sa lui per primo che sarà decisivo, nello scivolo che lo sta portando a Napoli, fare un passo indietro anziché avanti. Anche la questione della fascia di capitano – che domenica gli era stata ceduta da Mirante – rimarrà aperta fino all’ultimo. Simone è pronto ad accettarla, alla fine deciderà Donadoni -consultandosi con il ragazzo e ascoltando le ragioni della squadra – come è successo una settimana fa. Napoli per Verdi custodisce un bel ricordo. Al San Paolo ha segnato il primo gol in trasferta con la maglia del Bologna, qualche giorno dopo il suo «battesimo» nel tabellino contro il Cagliari. Ritroverà Sarri, che è stato il suo maestro a Empoli. Come rivelato dallo stesso tecnico del Napoli i due si sono sentiti di recente, è stato Sarri a chiamare Verdi per chiedergli motivazioni sulla scelta. Simone ha spiegato, Sarri ha capito.

LA MATURITA’. C’è un momento preciso nella carriera di un calciatore che coincide con il passaggio alla fase «adulta». Verdi – quel momento – l’ha vissuto una settimana fa, quando ha deciso – stupendo tutti – di proseguire il suo percorso doi crescita con la maglia del Bologna. Non ha detto no al futuro, ha soltanto scelto un altro presente. Non si è privato di qualcosa, ha scelto semplicemente la soluzione che nessuno si aspettava. Nessuno tranne Laura e Mattia. A proposito, proprio Mattia a ottobre si è laureato in Scienze Motorie. Titolo della tesi? «Aspetti tattici, tecnici, fis