Eboli. Demolita la grotta della Madonna di Lourdes: era abusiva. Era stata costruita due anni fa

Eboli. Demolita ieri mattina la grotta abusiva della Madonna di Lourdes al rione Paterno. L’opera era stata costruita in una piazzetta a pochi metri dalla casa del sindaco Cariello. L’abuso segnalato dai vigili urbani è stato spazzato via. La grotta era stata costruita due anni fa con la «benedizione» di un consigliere di maggioranza. Tutto è lecito di fronte a una statua religiosa, hanno teorizzato nel quartiere. I vigili, per fortuna, non la pensano così. E dopo vari solleciti l’hanno spuntata. Ad abbattere la grotta sono stati gli abusivi che avevano costruito l’altarino in piazza. Tra cemento e cartone, l’opera era stata completata in poche ore. L’ultima denuncia risale a qualche mese fa. I vigili giunsero nella piazzetta per sfrattare una donna di 86 anni. Parcheggiarono i mezzi e si accorsero che la grotta era ancora lì, protetta dal politico del quartiere e dagli abusivi con ghigno minaccioso. Ieri la svolta. Indignati dalla diffida ad abbattere, tre residenti (uno guardava e gli altri due smontavano) hanno rimosso la grotta. Il messaggio è chiaro. Piazza, slargo o strada secondaria, senza il permesso del Comune non si fanno sconti neanche a santi e madonne. Anni fa in un parco privato accadde un fatto analogo. Esito diverso ha avuto il Gesù Redentore installato dal boss Roberto Procida nel campo sportivo di bivio Cioffi. Grazie all’imprevedibile complicità della Regione, proprietaria degli ex terreni Ersac, la statua abusiva è stata condonata con la mediazione di un ingegnere ebolitano. Pagata la multa (500 euro) il boss ha condonato il suo cimelio religioso, nel silenzio imbarazzato di politici e clero ebolitano. I vigili urbani hanno incassatola «sconfitta». Nei pressi del campo sportivo sono stati demoliti dieci alberi secolari. Anche qui la scelta del boss Procida ha zittito tutti: personaggi pubblici e cittadini privati (ambientalisti occasionali). Resistono con testardaggine decennale, sempre lungo la statale 18, gli abusi in cemento al centro sportivo Spartacus. Le opere fuorilegge sono sopravvissute all’empito legalista del sindaco Melchionda e della giunta Cariello. Il sindaco in carica ha due anni e mezzo per riscattare la legalità a Santa Cecilia. Relazioni dei vigili alla mano, a Campolongo è esplosa la moda espositiva delle statue religiose. Madonne, San Pio e Gesù Redentori le più gettonate. In pochi sanno che anche nei cortili privati l’installazione delle statue religiose (o di opere simili) deve essere autorizzata dal Comune. Pena la rimozione con multa. (Francesco Faenza – Il Mattino)