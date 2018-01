🔊 Ascolta questo articolo

Politiche nonostante exploit di Cinque e i sindaci Sagristani, Tito e Cuomo , penisola sorrentina fuori dai giochi. Più si avvicina la scadenza per la presentazione delle liste più si concretizza la possibilità che nessuno della penisola riesca ad arrivare in Parlamento. l’ex sindaco di Vico Equense con 750 firme già si è posto come candidato nella lista Sgarbi, ma la lista potrebbe non raggiungere neanche il quorum e comunque i posti papabili sono pochi, stesso discorso per il sindaco di Sant’Agnello Piergiorgio Sagristani “Anche se sono corteggiato da molti, non intendo far da portatore d’acqua, per me viene Sant’Agnello prima di tutto.. purtroppo questo sistema penalizza il territorio” . Peppe Tito nonostante i collegamenti a Napoli e in Regione Campania ha la spada di damocle dell’inchiesta alla Procura a Torre Annunziata, il sindaco di Sorrento Peppino Cuomo si dovrebbe candidare in Forza Italia ma le possibilità di essere eletto sono minime, molto minime anche per Giovanna Staiano a Massa Lubrense nel PD e a sorpresa potrebbe aver difficoltà anche Nello di Nardo, insomma il cerchi si stringe e la situazione , con il Movimento Cinque Stelle che taglierà molte teste, si fa difficilissima per la Penisola