Salerno. Smartphone in classe, via libera in 50 istituti. Dirigenti e studenti concordano le regole

«Uso consapevole in linea con le esigenze didattiche». Ecco cosa pensano i presidi salernitani dell’introduzione dello smartphone nel corso delle attività didattiche. Il via libera al cellulare in cartella è arrivato nei giorni scorsi dal ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli che ha ribadito di essere favorevole all’introduzione della tecnologia in classe, a patto che sia il docente a dirigerne l’utilizzo e non ci sia uso personale. Ma quella dello smartphone in classe non è una novità per alcuni istituti di Salerno e provincia che già da due anni hanno introdotto il sistema dell’utilizzo didattico del cellulare. A Salerno c’è ad esempio il liceo Severi che ha introdotto nel regolamento di istituto disposizioni in materia di smartphone indispensabile alle lezioni, anche il professionale Profagri ha accettato la sfida dando il via libera all’uso responsabile del cellulare in classe. Si apprende da una prima ricognizione che già un preside su tre abbia autorizzato gli studenti a fare ricorso al cellulare in classe a scopo esclusivamente didattico. «Non si può fermare il progresso – dicono i presidi – i ragazzi utilizzano sempre il cellulare». La maggioranza dei presidi si dice favorevole alla innovazione. E le direttive arrivano anche dall’Ufficio scolastico regionale che invita i presidi ad adeguarsi a quanto comunicato nei giorni scorsi dal Ministero dell’Istruzione in merito alle nuove tecnologie. «C’è un richiamo all’uso responsabile – fa sapere Luisa Franzese, direttrice dell’Ufficio scolastico regionale – strumenti come lo smartphone possono essere introdotti a patto che siano utilizzati solo a scopo didattico. Attenzione quindi alle deviazioni e all’uso personale». È stato stilato il decalogo per l’uso dello smartphone in classe, dieci regole che ribadiscono l’utilizzo responsabile e competente del mezzo tecnologico. A quanto si apprende da un primo sondaggio, almeno 50 scuole hanno istituzionalizzato l’uso del cellulare alle superiori. «Oggi – spiega la preside del liceo Severi, Barbara Figliolia – il 90% degli studenti usa abitualmente lo smartphone anche in classe. Si tratta di uno strumento versatile e potente, non di un nemico da combattere. Lo utilizziamo ed è positivo in quanto i ragazzi si approcciano alle discipline in modo diverso sfruttando le nuove tecnologie a loro già familiari». Anche al Profagri lo smartphone in classe è di casa: il preside Alessandro Turchi ha da quasi due anni dato l’ok al ricorso del cellulare per fini di ricerca e studio. «Al tablet abbiamo affiancato lo smartphone – dice Turchi – tutto questa rientra nella nostra digitalizzazione che ci ha portato a utilizzare solo libri di testo digitali». Anche al liceo scientifico “Rescigno” di Roccapiemonte la preside Cinzia Lucia Guida ha dato l’ok al cellulare in classe. “Viene utilizzato per la condivisione dei compiti – dice la dirigente – e per la condivisione del materiale utilizzato in classe. Può essere utile se il docente è un supervisore”. E c’è chi ha preparato un regolamento per l’uso del cellulare. “L’articolo 6 del nostro regolamento – dice il preside Emiliano Barbuto del Galileo Galilei – prevede che il docente possa autorizzarne l’uso per finalità didattiche”. E al Focaccia la preside Renata Florimonte ha dato l’avvio alla stesura con gli studenti di un documento di e-policy sull’uso corretto della rete e anche dei dispositivi mobili a scuola. All’istituto Amendola l’uso dei cellulari è consentito in particolari momenti delle lezioni e a discrezione dei docenti. (Gianluca Sollazzo – Il Mattino)