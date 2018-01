Sorrento domani lo “Science Day” al Salvemini

🔊 Ascolta questo articolo

Sorrento. ” Scienze Day” al Liceo Scientifico Gaetano Salvemini di Sorrento . Domani dalle 15 alle 19 si svolgerà la seconda edizione della manifestazione, nata con l’ obiettivo di approfondire e sperimentare in maniera anche pratica le tematiche del mondo delle scienze, sarà aperta a tutti gli interessati, dalle famiglie degli studenti agli alunni delle terze medie che proprio quest’ anno dovranno scegliere di iscriversi ad una scuola superiore. Ad aprire la “giornata della scienza” saranno due conferenze che si svolgeranno nell’ aula magna dell’ istituto: la prima, prevista per le ore 15:00, sarà illustrata dalla professoressa Silvia Galano dell’ Università di Camerino e avrà come nucleo tematico la didattica dell’ astronomia; la seconda invece si svolgerà intorno alle ore 16:00 con la presenza della professoressa Maria Gabriella Pugliese dell’ Università di Napoli che spiegherà le nuove direttive europee in materia di radioattività ambientale. A seguire ci saranno numerosi laboratori organizzati da studenti e professori: risoluzioni guidate di problemi a scelta, rapporto tra scienza e fantascienza e analisi dei dati col cellulare. Ma anche attività legate al mondo dell’ informatica come i suggerimenti per bolt e RNA con Applet Java ed esperimenti pratici come la candela subacquea ed il condensatore. Per gli alunni delle scuole secondarie di primo grado è inoltre previsto lo Slalom Scientifico, una gara “tra i paletti della scienza”. Lo Science Day mostra come l’ offerta formativa del Liceo Salvemini risulti essere sempre all’ avanguardia, testimoniata dai brillanti risultati raggiunti in ambito universitario e lavorativo dai suoi allievi che hanno permesso all’ istituto sorrentino di piazzarsi tra i primi posti nelle classifiche di ranking scolastico.