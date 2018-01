Ercolano. Luci spente al cimitero. Esasperati i parenti dei defunti: «Gestione inaccettabile». Interviene la polizia

🔊 Ascolta questo articolo

Ercolano. Rivolta al cimitero, interviene la polizia per calmare le acque. Colpa di un blackout, che di fatto ha spento quasi tutte le luci votive all’interno del camposanto. Tutto a poche settimane dalla polemica sollevata da diversi ercolanesi, stanchi di vedere le croci davanti alle tombe, per cui avevano regolarmente pagato, sempre spente. Quella di ieri è stata una rivolta di massa, che ha visto protagoniste una dozzina di persone: «Quando abbiamo visto la situazione – afferma Antonella, mamma di un ragazzo deceduto a causa di un incidente – siamo andati su tutte le furie. È inaccettabile che il pagamento venga preteso con puntualità e poi il servizio sia reso a singhiozzo». Così alle prime proteste sono seguite le telefonate alle forze dell’ordine: «Abbiamo deciso di denunciare quanto stava accadendo – fa un’altra donna – in maniera da lasciare una traccia del nostro malcontento». Sul posto è giunta la polizia. Agli agenti i cittadini hanno raccontato l’accaduto: «Anche i poliziotti sulle prime sono rimasti interdetti – racconta Maria, tra le più agguerrite nell’area di via Benedetto Cozzolino – e hanno deciso di informarsi di cosa fosse accaduto. In pratica, ci hanno poi spiegato, si era verificato un blackout dovuto a un guasto. Guasto che però non sarà così semplice riparare, visto che l’impianto deve sopportare un carico notevole». Ma i cittadini hanno deciso di non fermarsi qui: «Qualcuno – riprende Antonella – ha deciso di promuovere una raccolta di firme, anche in considerazione dei disservizi che si sono verificati a inizio anno, quando diverse parti del camposanto erano già rimaste al buio». All’epoca si era mossa anche l’amministrazione comunale e in particolare l’assessore Gianpiero Perna, con una dura missiva indirizzata ai dirigenti. Perna aveva infatti constatato che «gli impianti elettrici a servizio delle luci votive sono in larga parte manomessi creando in tal modo, oltre al disagio lamentato dai cittadini, un ben più grave pericolo per la pubblica incolumità». L’assessore Perna aveva usato parole forti: «Siamo ormai ‘al fai da te’ – la denuncia – non ci sono regole, non c’è sicurezza degli impianti». E chiese ai dirigenti di «voler considerare l’effettuazione di un ampio monitoraggio al fine di scongiurare incidenti che potrebbero nuocere alla salute degli operatori e dei devoti che si recano al sito per onorare i propri defunti». (Teresa Iacomino – Il Mattino)