Maiori, giovane ciclista di Pompei colpito da uno sportello d’auto in via Nuova Chiunzi

🔊 Ascolta questo articolo

Un giovane ciclista di 18 anni è stato colpito dallo sportello di un auto in via Nuova Chiunzi a Maiori, mentre rincasava a Pompei, dopo essersi allenato sulla Statale Amalfitana. L’automobilista ha aperto improvvisamente la portiera della propria vettura non vedendo sopraggiungere il ragazzo, che non è riuscito ad evitarla. Sul luogo dell’incidente è giunta la locale Polizia Municipale con il com.te Giuseppe Rivello ed il giovane caduto in strada è stato prontamente soccorso dall’ambulanza del 118, che l’ha trasportato all’Ospedale Costa d’Amalfi: gli accertamenti non hanno riportato fratture o lesioni ad organi interni, mentre superficialmente lo sfortunato e spaventato sportivo aveva solo qualche escoriazione. I Vigili Urbani hanno provveduto ad accertare le responsabilità, mentre non sono stati chiamati i Carabinieri.