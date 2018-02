Un Casale Lubrense sulla costa d’Amalfi

Tweet on Twitter

L’Associazione Nerano Futura invita i propri aderenti e la comunità locale all’ormai tradizionale evento culturale, organizzato in collaborazione con l’Archeoclub Lubrense e con i volontari del Servizio Civile presso l’ex edificio scolastico di Nerano, in via A. Vespucci.

L’incontro di quest’anno riguarderà la storia dell’antico Casale lubrense tra il XVI e il XIX secolo e si terrà sabato 3 febbraio alle ore 18:00.

Siete tutti invitati a partecipare a questa interessante iniziativa. Vi aspettiamo numerosi!