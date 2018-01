Vico Equense. La danza del ventre “fa bene” al pancione: Shasa Nil ai corsi preparto

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense/Meta/Penisola Sorrentina. La danza del ventre ai corsi preparto? SI CI PIACE….eppure ci sono molti che non capiscono la combinazione. Una donna con il pancione e la cintura con le medagline proprio non ce l’immaginiamo.

Eppure questa è l’unica danza dove tutto gira intorno all’evento più bello: la nascita di un bambino. I movimenti della danza del ventre sono un ottimo esercizio prenatale che rinforza i muscoli utilizzati durante il parto. I muscoli addominali tonificati ed i naturali colpi di anca, che sono simili agli esercizi insegnati ai corsi pre-parto, insegnano alle madri in attesa a muovere il bacino.

Sono stati riscontrati dei benefici in gravidanza, grazie ai dolci movimenti rotatori del bacino. Le donne che hanno praticato la danza del ventre prima della gravidanza hanno maggiore percezione del proprio addome e sono quindi più pronte ad ogni cambiamento del proprio corpo.

Le articolazioni del bacino più sciolte del normale, e i muscoli più flessibili rendono la gravidanza più piacevole e il parto meno doloroso. Il benessere che ne segue viene trasmesso anche al bambino. I movimenti lenti e rotatori del bacino sono i più indicati.

Per le donne che desiderano un parto naturale, questa forma di esercizio attraverso la danza, che aiuta nel controllo muscolare, non solo facilita il parto naturale, ma costituisce anche un ottimo esercizio post-parto che aiuta a ritrovare velocemente il tono addominale. Durante le prime settimane che seguono il parto (momento in cui bisogna fare attenzione per riprendersi), questi movimenti, se fatti in maniera graduale, fanno lavorare i muscoli addominali dolcemente ed in modo efficace.

Future mamme affrettatevi e fare tesoro di questa esperienza insieme al vostro bambino non resterete deluse. Io vi aspetto al consultorio a Meta di Sorrento insieme all’ostetrica Michela Guida per alcune lezioni di danza del ventre inserite nel corso preparto.

Info corso preparto 3388193711.