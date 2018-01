🔊 Ascolta questo articolo

Nell’ambito dell’offerta formativa, in vista dell’ Open day, per quanto riguarda il progetto di scienze sullo studio del limone, realizzato a scuola dalle classi terze della Scuola Primaria per il quale è stato creato un dépliant, prevede, come atto finale, che i bambini consegnino il lavoro svolto ad un fioraio il quale dovrà omaggiare gli acquirenti delle piante di limone proprio di questo lavoro svolto dalle terze elementari di Positano

Qui sotto le foto di questa consegna di materiale.