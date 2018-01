Edenlandia riapre a metà aprile con quindici nuove attrazioni. Giostre anche nell’ex cinodromo

🔊 Ascolta questo articolo

Edenlandia riaprirà intorno alla metà di aprile ma già si lavora per il raddoppio: 12 mesi e quello che una volta era il cinodromo verrà completamente annesso al parco dei divertimenti con attrazioni nuove di zecca, un distretto del food e anche aree attrezzate per attività sportive. L’annuncio arriva in una affollata conferenza stampa con dentro i nuovi proprietari di Edenlandia, il sindaco Luigi de Magistris e l’assessore all’Urbanistica Carmine Piscopo, i vertici della Mostra d’Oltremare Peppe Oliviero e Donatella Chiodo, il sovrintendente Luciano Garella e appunto Gianluca Vorzillo, l’imprenditore che ha investito 8 milioni per rilevare la società fallita due volte nel breve volgere di un paio di anni. Perché – questa la domanda che ci si pone – questa dovrebbe essere la volta buona? «Le autorità sedute al tavolo ci hanno messo la faccia – dice il sindaco – e questa volta se le scadenze non verranno rispettate è solo colpa nostra». Gli fa eco la Chiodo: «Con la nuova società c’è stato il cambio di passo, hanno portato cose concrete ecco perché questa è la volta buona». Si ricorderà che la Mostra è la proprietaria dei suoli. Insomma, la nuova Edenlandia segna il ritorno della collaborazione tra pubblico e privato. Il progetto porta anche la firma di Piscopo che ripercorre gli step di quest’avventura: «Il Comune ha fatto la sua parte a iniziare dall’istruttoria sui condoni e su quello che si doveva abbattere. Originariamente addirittura la metà dei manufatti doveva essere abbattuta. Grazie anche al film di Rita Pavone “La zanzara” abbiamo ricostruito effettivamente cosa fosse originariamente quell’area e gli abbattimenti si sono ridotti della metà». Cosa è la nuova Edenlandia? Trentotto attrazioni, quindici punti ristoro, il teatro dei Piccoli, il Pala Eden con 600 posti a sedere, aree commerciali e di intrattenimento. Sono i numeri della nuova Edenlandia. Il progetto del rinnovato parco di divertimenti cittadino vede la ristrutturazione di 13 giostre storiche tra cui il trenino, la Vecchia America, i tronchi e la realizzazione di 15 nuove attrazioni che promettono divertimento e adrenalina per grandi e bambini. «Edenlandia – racconta Vorzillo, della Gcr Outsider, società che lo scorso agosto ha acquisito la maggioranza della New Edenlandia spa di cui è oggi amministratore unico – non sarà solo un parco giochi, ma un vero parco di intrattenimento con giostre, aree spettacoli, tanti eventi e un’ampia zona food con la presenza di marchi nazionali e internazionali». Obiettivo della nuova società è contribuire alla riqualificazione dell’area occidentale e restituire ai napoletani «la gioia di giornate spensierate tra intrattenimento e giostre». Sono molto più sereni i 53 ex dipendenti di Edenlandia che riavranno il loro lavoro; sono anche previste altre 35 assunzioni ex novo. E poi l’indotto, a iniziare dal corpo di ballo e dai musicisti, promette altri posti di lavoro. La riapertura del parco giochi napoletano quindi rappresenta anche un’opportunità di sviluppo. La stima è che saranno circa 200 i dipendenti occupati tra lavoro diretto e indotto. Al parco nell’estate 2019 si affiancherà l’area dell’ex cinodromo in cui saranno collocate altre due giostre, le montagne russe, un parco avventura, un’area bimbi e una struttura ludico ricreativa consegnando così al quartiere di Fuorigrotta e alla città un’area dedicata al divertimento di circa 60.000 metri quadri. (Luigi Roano – Il Mattino)