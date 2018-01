Sapri. Le modifiche col voto negativo dell’opposizione. La tassa di soggiorno cambia, sarà in vigore per tutto l’anno

🔊 Ascolta questo articolo

Sapri. Il Consiglio Comunale, con voto contrario della minoranza, ha approvato le modifiche del regolamento per l’imposta di soggiorno. Tra le novità: l’estensione a tutto l’anno e il prolungamento ad un massimo di 10 giorni consecutivi di permanenza. Abolite una serie di esenzioni ed estesa la tassa alle case vacanza. Vane le contestazioni di alcuni albergatori locali, del presidente di Federalberghi provinciale Giuseppe Gagliano e del vicepresidente di Assoturismo Arturo Rosa, contrari ad un inasprimento dell’imposta. Le modifiche sono condivise da altri imprenditori alberghieri sapresi, dal vicepresidente dell’Unione Commercianti Domenico Cosenza, titolare del noto Hotel Pisacane, tra i pochi aperti tutto l’anno. «L’operazione può essere a positiva per il nostro settore se il ricavato verrà utilizzato per progetti centrati a destagionalizzare l’offerta turistica». Chiara e netta la posizione della minoranza. «L‘inasprimento della tassa renderà più drammatica la situazione delle imprese turistiche e dell’intero sistema commerciale. Da oggi per venire in vacanza a Sapri si pagherà il doppio e si dovrà farlo anche nei mesi di bassa stagione. A pagarla dovranno essere anche anziani e accompagnatori degli invalidi. Contestiamo, inoltre, anche la scelta di impedire agli operatori di partecipare e condividere la destinazione del ricavato dell‘imposta». In consiglio la minoranza di Sapri democratica ha evidenziato le contrapposizioni nella stessa maggioranza e ricordato che la commissione per i regolamenti presieduta da Agostini aveva approvato modifiche diverse da quelle portate in consiglio, «approvate all’unanimità dalla commissione di cui fanno parte, Pecorelli della maggioranza e Marino della minoranza. Agostini e Pecorelli votando a favore delle modifiche, hanno votato contro le loro scelte». (Antonietta Nicodemo – Il Mattino)