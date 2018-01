Minori, Chiara Bonito sindaco dei ragazzi.

Tweet on Twitter

Minori, Costiera amalfitana. Questa mattina si è insediato il nuovo consiglio comunale con sindaco Chiara Bonito ( figlia della consigliera alle politiche sociali Maria Citro ) della lista “Voi con me uguale noi” che succede a Giorgia Ruocco. All’opposizione la lista “Labora et Divertiti” candidato sindaco Rosaria Citarella. A far da coordinatrice la professoressa Raffaella Fasano , una iniziativa lodevole che permette ai ragazzi e ragazze di Minori di poter affrontare la realtà amministrativa e conoscere meglio il proprio paese.