La strada della cocaina, retata tra Piana e Cilento. Banda in ginocchio: 12 arresti e 4 divieti di dimora

🔊 Ascolta questo articolo

Era vasta l’area di spaccio che gli indagati, arrestati all’alba di ieri, «coprivano». Cocaina, marijuana ed hashish, acquistate nel capoluogo partenopeo, venivano rivendute ad Agropoli, Albanella, Battipaglia, Capaccio Paestum, Campagna, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Ogliastro Cilento, Roccadaspide e Vallo della Lucania. I militari della compagnia di Agropoli, agli ordini del capitano Manna, insieme ai reparti competenti per territorio, al nucleo cinofili di Sarno e nucleo elicotteri di Pontecagnano, hanno eseguito dodici misure agli arresti domiciliari (una tredicesima, a carico di un albanese, non è stata ancora eseguita) e quattro divieti di dimora in provincia di Salerno. Il gruppo di spaccio, secondo le accuse, risponde di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti in concorso e per due di loro il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, Vincenzo Pellegrino, ha contestato anche l’ipotesi estorsiva. Le misure agli arresti domiciliari sono state emesse nei confronti di Marco Grimaldi (27 anni di Capaccio) e Luigi Stabile (42 anni di Capaccio), ai quali è stata contestata anche l’ipotesi estorsiva; Giancarlo Rossi (32 anni di Capaccio), Salvatore Maresca (35 anni di Capaccio), Chiara Donnabella (27 anni di Capaccio), Vincenzo Tortora (29 anni di Capaccio), Mario Menechini (43 anni di Capaccio), Carmine Marrazza (43 anni di Capaccio), Simone Saturno (21 anni di Capaccio), Ciro Farella (30 anni di Ercolano anche se domiciliato a Capaccio), Dylan Strianese (24 anni di Capaccio). Anche nei confronti di Gianluigi Strianese (25 anni di Capaccio) era stata disposta la misura degli arresti domiciliari ma è stato portato in carcere in quanto i carabinieri, all’atto della perquisizione di ieri mattina, hanno rinvenuto in casa nove grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Quattro, invece, i divieti di dimora nella nostra provincia (Giuseppe Voria, Alessandro Romano, Danilo Ferro, Yassine Miadi) e, complessivamente, sono oltre quaranta gli indagati. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore Elena Guarino, sono iniziate con l’arresto – a giugno 2016 – di Giuseppe Marino: i carabinieri di Capaccio, nell’abitazione dell’uomo a Trentinara, rinvennero circa cinque grammi di cocaina, due confezioni di mannite, un bilancino di precisione ed altri strumenti per la confezione delle dosi. Ma l’attività investigativa non si fermò a quell’arresto: Marino, infatti, decise di collaborare raccontando che la droga gli era stata fornita da un giovane (che descriveva in modo dettagliato) di Capaccio Scalo che lo aveva raggiunto a bordo di una Fiat Punto in compagnia di altre due persone. L’accordo era che egli avrebbe spacciato la droga e, dopo averla venduta, avrebbe pagato il corrispettivo di 500 euro. Dopo che Marino fu rimesso in libertà, lo stesso riferì ai carabinieri di essere stato raggiunto dallo stesso giovane (in compagnia di altri due soggetti diversi da quelli della volta precedente) per assicurarsi che non avesse dato indicazioni utili agli inquirenti sullo spaccio e fornendogli un nuovo numero di telefono. Ma non finì qua in quanto, nella notte tra il 25 e 26 giugno, il giovane lo raggiunse nuovamente sotto casa insieme ad un’altra persona che presentò come “suo capo” minacciandolo che «gli aveva fatto perdere 800 euro che avrebbe dovuto restituire entro un mese altrimenti la somma sarebbe diventata di 1.000 euro e sarebbe andata a finire male». Inoltre il Marino, sempre secondo il racconto dello stesso, fu diffidato di recarsi dai carabinieri per denunciare l’accaduto altrimenti avrebbero fatto del male ai familiari, «visto che hai anche dei figli piccoli». Giuseppe Marino, quindi, veniva esortato a vendere la sua auto e lo scooter per onorare il debito. Al gruppo di spacciatori non è stata contestata l’associazione in quanto «nonostante i collegamenti reciproci tra gli indagati», scrive il gip nella misura cautelare, «non esiste un legame durevole tra loro che vada cioè al di là dell’occasionale concerto nei singoli reati». Il quadro probatorio, oltre alle intercettazioni telefoniche che sono state effettuate a carico degli indagati, è stato completato dalle dichiarazioni di una serie di acquirenti che, mano mano, sono stati individuati dai carabinieri sulla base dei colloqui intercettati. Una ventina sarebbero stati gli assuntori che, ascoltati dagli inquirenti, hanno fornito anche la descrizione di coloro i quali rifornivano la droga. E durante le indagini proprio le intercettazioni hanno consentito operazioni di polizia che hanno portato al sequestro dello stupefacente poco prima oggetto della compravendita tanto da arrestare – in flagranza – sei degli attuali indagati con il recupero di 60 grammi di cocaina, 30 grammi di marijuana e 600 grammi di hashish. (Angela Trocini – Il Mattino)