Giffoni Sei Casali. Vaccino scaduto al bimbo di otto mesi, denunciati un medico ed un assistente all’infanzia

🔊 Ascolta questo articolo

Somministrano un vaccino scaduto ad un bambino di otto mesi e vengono denunciati a piede libero dai carabinieri. Nei guai due dipendenti del Distretto sanitario 68 di Giffoni Valle Piana. Il medico e un assistente all’infanzia, che hanno somministrato il vaccino contro il meningococco B al bimbo di otto mesi, sono stati denunciati per somministrazione di medicinali guasti dai carabinieri della compagnia di Battipaglia, diretti dal maggiore Erich Fasolino. L’episodio si è verificato pochi giorni fa, il 18 gennaio, al poliambulatorio di Giffoni Sei Casali dove è stato somministrato il vaccino scaduto. Ad accorgersi che il vaccino era scaduto sono stati i genitori del bambino che avevano notato la scadenza sul bollino della vaccinazione apposto sul libretto del figlio. I genitori del piccolo si sono precipitati al poliambulatorio dove era stato vaccinato il figlio ed hanno appurato che la confezione del farmaco somministrato riportava la scadenza di novembre 2017, quindi hanno raggiunto la caserma dei carabinieri di Giffoni Sei Casali ed hanno segnalato l’episodio. Sono scattate immediatamente le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia e Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno ed è stato accertato che il medico che aveva effettuato la vaccinazione era stato assistito, per le attività di preparazione, da un dipendente in possesso di qualifica diversa da quella prevista. I carabinieri hanno sequestrato la confezione che conteneva il vaccino scaduto ed hanno accertato che tutti gli altri vaccini, oltre un centinaio, fossero in corso di validità, con scadenze comprese fra maggio 2018 e novembre 2019. Il bimbo non ha riportato alcuna conseguenza e gode di ottima salute ma probabilmente se non fosse stato per i genitori del piccolo nessuno si sarebbe accorto che il vaccino somministrato era scaduto. (Paolo Panaro – Il Mattino)