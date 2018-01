Rita Moriconi consigliera PD dell’Emilia si è fatta rimborsare un vibratore.. non è una fake news!

🔊 Ascolta questo articolo

Non ce la possiamo fare! Pensavamo che era una fake news, invece la notizia viene riportata da Il Mattino di Napoli, come da Il Giornale di Milano, dalla Campania alla Lombardia. Manca l’elemento psicologico del reato. Per questo motivo i giudici del tribunale di Bologna hanno assolto l’ex consigliere regionale Pd Rita Moriconi dall’accusa di aver messo a rimborso un ‘sex toy’, acquistato il 29 novembre 2010. La particolarità dell’acquisto da 83 euro, «che tanto ha appassionato anche la cronache giornalistiche», osservano i giudici, non sta soltanto nella tipologia dell’oggetto, ma anche nel fatto che furono presentate due diverse richieste di rimborso. Fu un collaboratore del gruppo ad assumersi ogni responsabilità, dicendo che si trattava di uno scherzo e che lo scontrino era stato, per errore, scaricato come spesa. «Non vi è dubbio – si legge in sentenza – che siano state presentate due richieste di rimborso per il medesimo bene e che l’imputato abbia di fatto vistato la richiesta del suo collaboratore così consentendo allo stesso di avere il duplice rimborso per una spesa estranea al ruolo». Ma si tratta «di un caso in cui, pur essendo oggettivamente non dovuto il rimborso della cifra, è certamente carente l’elemento psicologico del reato».

Altro rimborso curioso del gruppo dem, ma per cui non è stata ravvisata responsabilità penale, fu quello di un 1,40 euro per un bagno pubblico, del consigliere Thomas Casadei: «Si tratta di spesa davvero singolare da porre a rimborso, ma si deve rilevare che queste sono state effettuate nell’ambito di trasferte relative a impegni inerenti. Se l’imputato non avesse svolto quelle trasferte, non si sarebbe trovato nella necessità di utilizzare a pagamento quei bagni pubblici». Forse peculiare, dunque, ma giustificata.

Ovviamente sentiamo anche la versione della persona interessata riportata da Il Fatto Quotidiano

“Mai entrata in un sexy shop nella mia vita, ho la certezza di non aver fatto io quella spesa del vibratore. Qualcuno del mio staff? Se è così sarà cacciato”. Così la consigliera regionale Pd dell’Emilia Romagna, Rita Moriconi, indagata per peculato (per un doppio rimborso da 83,5 euro per l’acquisto di un sex toy) nell’inchiesta sulle presunte spese ingiustificate della Procura di Bologna, ai microfoni de ‘La Zanzara‘ (Radio24) ha preannunciato quello che poi è avvenuto.”Da oggi sono disoccupato, mi dovrò cercare un nuovo lavoro. Nell’azienda di trasporti dove lavoravo non era possibile andare avanti, troppo imbarazzo per la storia del sex toy”. A parlare è Rosario Genovese, l’ex collaboratore del gruppo regionale del Pd in Emilia Romagna che ha ‘confessato di avere fatto acquisti in un sexy shop a Reggio Emilia, finiti tra i rimborsi del consigliere Rita Moriconi. “Sono stato io – prosegue – e ho fatto una cazzata, un errore madornale e gravissimo. Con tutti gli scontrini che avevo in tasca mentre preparavo i rimborsi è finito dentro, probabilmente non c’era scritto sexy shop sopra. Poi è stato anche conteggiato due volte. Doppia cazzata”. “Tutti parlano del vibratore – dice ancora Genovese -, ma non era un vibratore. Sono passati quattro anni, non ricordo più. Forse delle palline, un frustino, delle manette. Non una cosa sola, più cose. Sicuramente non un vibratore” collaborazione di Gianfo Franchi

Cosa concludere?

Che in ogni caso i nostri politici si fanno rimborsare di tutto e di più anche , che ne sia stata consapevole o meno, un vibratore. E solo dopo l’inchiesta vi è stata una reazione…

