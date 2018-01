🔊 Ascolta questo articolo

Amalfi. Un post del sindaco Daniele Milano ci fa sapere che i lavori per il depuratore proseguono bene , un’ottima notizia per la Costiera amalfitana : “Oggi sopralluogo al cantiere del #depuratore: i lavori di completamento procedono come da programma. Un obiettivo decisivo per l’#ambiente che #Amalfi si prepara a raggiungere.”