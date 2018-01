🔊 Ascolta questo articolo

MARIN CILIC, griffato “CAPRI WATCH”, dopo un durissimo MATCH, batte NADAL il n.1 al mondo e raggiunge la semifinale dell’Australian Open.

Dopo la finale disputata a Wimbledon lo scorso agosto, il Testimonial di CAPRI WATCH, che indossa gli orologi capresi in base alle superfici di gioco, ci riprova e va alla caccia di un nuovo titolo SLAM.

Noi viviamo di soddisfazioni di portata mondiale. Chi ci combatte vive di illusioni, frustrazioni e sentimenti di infimo livello.

Noi ci sacrifichiamo, rischiamo, investiamo e sogniamo per portare sempre più in alto il nome di Capri e loro fanno di tutto per vanificare il nostro lavoro e lo storico prestigio dell’Isola azzurra!

Oggi, il nostro Marin, dopo un Match giocato ad altissimo livello ha riconquistato la posizione n. 5 al mondo e se dovesse vincere la semifinale dopodomani diverrebbe, per la sua prima volta, il N. 3 AL MONDO ED il N.1 (under 30)!